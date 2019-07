Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","id":"20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f638c68-d09d-4f11-bdd6-9280389415e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:14","title":"Elhunyt Szebenyi János fuvolaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","shortLead":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","id":"20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dec905-44ba-4cbb-a399-62cd27d74d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","timestamp":"2019. július. 03. 09:33","title":"Két másik magyarországi banknál is elindult az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 21 éves moldovai férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.","shortLead":"A 21 éves moldovai férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.","id":"20190704_Meghalt_a_ludasi_mikrobuszbaleset_egyik_serultje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac9b7a-65b3-4b81-aed3-eadbea3f2c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Meghalt_a_ludasi_mikrobuszbaleset_egyik_serultje","timestamp":"2019. július. 04. 17:55","title":"Meghalt a ludasi mikrobuszbaleset egyik sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Bősz Anett látogatott el a helyszínre, az éheztetés miatt Szél ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. \r

","shortLead":"Szél Bernadett és Bősz Anett látogatott el a helyszínre, az éheztetés miatt Szél ismeretlen tettes ellen feljelentést...","id":"20190703_A_roszkei_trantzitban_77_gyerek_van_koztuk_egy_agytumoros_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7125c18e-3098-43ef-ac3c-249eefc27f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_roszkei_trantzitban_77_gyerek_van_koztuk_egy_agytumoros_kislany","timestamp":"2019. július. 03. 20:23","title":"A röszkei trantzitban 77 gyerek van, köztük egy agytumoros kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","shortLead":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","id":"20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a9e30c-8254-4b4d-a834-b014f5b966fa","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"A MeToo-mozgalom miatt kivágtak egy jelenetet a Toy Story 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és a direkt pártpolitizálás között.\"","shortLead":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és...","id":"20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3733264-6972-4012-847d-7856d7463d48","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","timestamp":"2019. július. 03. 05:20","title":"Gerendai szerint a VOLT-on nincs helye kampánybeszédnek, de az Orbán-videó nem az volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]