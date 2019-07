Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","shortLead":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","id":"20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ba287-079a-4831-9a85-25d389e8ba6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","timestamp":"2019. július. 11. 05:15","title":"Nem ma tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező időszakban több új alkalmazásra is számíthatnak a felhasználók.","shortLead":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező...","id":"20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f455f61d-a38a-43b2-9ede-12478af9b7d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","timestamp":"2019. július. 10. 20:33","title":"Facebook: Új alkalmazásokat adunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","shortLead":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","id":"20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64c9b9-3826-461d-b92e-f92b8e5e28a0","keywords":null,"link":"/elet/20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","timestamp":"2019. július. 12. 09:57","title":"Orbán Viktor tájékoztatja a magyarokat: megreggelizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","shortLead":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","id":"20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef912f2-5f1e-4278-8ee2-63a096faecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 12. 13:48","title":"Pénzzel segíti a viharban megrongálódott kárpátaljai iskolaépület helyreállítását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","shortLead":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","id":"20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610fa6-ece5-4d42-8a2a-150a8c810c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","timestamp":"2019. július. 11. 18:36","title":"ATM-mel csalt egy magyar az USA-ban, akár 60 évre is elítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","shortLead":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","id":"20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2a54f-79fb-48a0-9bf0-c4827715b10b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","timestamp":"2019. július. 12. 08:08","title":"Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","shortLead":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","id":"20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623769b-550d-4dea-8e49-41e4d46cd211","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","timestamp":"2019. július. 11. 17:48","title":"Ezt is megértük, gyűjtői változatot kínálnak a Dacia Dusterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]