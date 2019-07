Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab40837a-138d-43c3-b7c1-f77e1e5d0d9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illés Boglárka válasz helyett cselekedett.","shortLead":"Illés Boglárka válasz helyett cselekedett.","id":"20190708_Az_alternativ_iskolakrol_kerdezte_volna_a_helyettes_allamtitkart_de_elvettek_a_kamerajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab40837a-138d-43c3-b7c1-f77e1e5d0d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860383f3-c64b-43fe-bdf3-c5020b0f81ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Az_alternativ_iskolakrol_kerdezte_volna_a_helyettes_allamtitkart_de_elvettek_a_kamerajat","timestamp":"2019. július. 08. 15:23","title":"Az alternatív iskolákról kérdezte volna a helyettes államtitkárt, aki odanyúlt és kikapcsolta a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","shortLead":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","id":"20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d2b76-8869-4722-89d6-92c004c60d56","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","timestamp":"2019. július. 08. 09:01","title":"15 év alatt egy városnyi területét elvesztette Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít sötétben, de hőkamerák segítségével akár több száz méterre is elláthatunk éjszakai autózás közben.","shortLead":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít...","id":"20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad48c18c-090e-4789-81c8-0a4dfb6fe81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","timestamp":"2019. július. 09. 12:00","title":"Éjjel is lát, de nem Predátor – hőkamerákkal teszik biztonságossá az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","shortLead":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","id":"20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1951c-333b-43d1-84fd-80173d58866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 09. 12:05","title":"Jobbikos jelölt mögé áll be az LMP és a Momentum Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","shortLead":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","id":"20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedde5d0-80f7-40d0-a6ed-9191738e17fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","timestamp":"2019. július. 08. 12:13","title":"Még néhány év és ledöntik a fizetőkapukat a horvát autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","shortLead":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","id":"20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde38e69-66a9-49bd-b2f4-d245b65c1a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","timestamp":"2019. július. 08. 21:01","title":"Lemondott a vagyonosodási botrányba keveredett horvát miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05de7d60-5bb7-4eeb-a290-b36615131271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Buzinak, pedofilnak és George Sorosnak gázkamrában a helye” – írták az emlékműre.","shortLead":"„Buzinak, pedofilnak és George Sorosnak gázkamrában a helye” – írták az emlékműre.","id":"20190709_Gazkamras_felirattal_rongaltak_meg_a_Roma_Holokauszt_Emlekmuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05de7d60-5bb7-4eeb-a290-b36615131271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20885862-88aa-4465-b43d-6583add84163","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Gazkamras_felirattal_rongaltak_meg_a_Roma_Holokauszt_Emlekmuvet","timestamp":"2019. július. 09. 14:30","title":"Gázkamrás felirattal rongálták meg a Roma Holokauszt Emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]