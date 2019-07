Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot és a honvédelmet sem kell félteni. Az oktatást és az egészségügyet viszont annál inkább.","shortLead":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot...","id":"20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b770c-9df1-408b-862f-3ff4097d3a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","timestamp":"2019. július. 12. 11:42","title":"Mutatjuk, mire költ 21 792 milliárdot jövőre az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","shortLead":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","id":"20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6f2a90-c179-4877-b1cb-4b545665dd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","timestamp":"2019. július. 12. 06:02","title":"Ma búcsúztatják a Hableány magyar kapitányát és matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették a kérdést, nem kellene inkább megszabadulnia a Samsungnak ettől a kiegészítőtől?","shortLead":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették...","id":"20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9a8a2-03ca-4aec-9256-e4c9a251f718","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","timestamp":"2019. július. 11. 13:03","title":"Többen is úgy gondolják: el kellene végre engednie az S Pent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg az a hollókői vállalkozó, aki nem volt hajlandó bérbe adni egy transz nőnek a tulajdonában álló népviseleti ruhákat egy fotózáshoz – állapította meg az Egyenlő Bánásmód Hatóság.","shortLead":"Nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg az a hollókői vállalkozó, aki nem volt...","id":"20190711_Egyenlo_Banasmod_Hatosag_nepviselet_Holloko_transznemu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f61195f-1bae-446d-a025-1328868c6cff","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Egyenlo_Banasmod_Hatosag_nepviselet_Holloko_transznemu","timestamp":"2019. július. 11. 11:42","title":"Nem adták bérbe a hollókői népviseletet, mert egy transznemű kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. \r

","shortLead":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán...","id":"20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fffaa33-b429-4296-9a11-914a8cd45d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","timestamp":"2019. július. 11. 06:13","title":"Techcégek miatt mehet egymásnak Franciaország és az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás fordítás is jobb lesz.","shortLead":"Alapos frissítésen esik át a következő hetekben a Google Translate alkalmazása. Új nyelvek jönnek, és a kamerás...","id":"20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9043a2d7-31dc-4522-836b-75c5735607dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a1e87-572b-4edb-9922-f712e8213a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_google_fordito_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. július. 10. 18:03","title":"Sokkal jobb lesz a Google fordító alkalmazása, még több nyelvet tud majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","shortLead":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","id":"20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3544894-b5a4-4eee-be73-cb777704a5de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","timestamp":"2019. július. 11. 08:17","title":"Felborult egy kisteherautó az M7-esen, egy szakaszon lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]