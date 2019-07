Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","shortLead":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","id":"20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016fbe1-3739-41ed-ad84-73a053edcf5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","timestamp":"2019. július. 17. 08:21","title":"7,99 millió forinttól indul itthon az új 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","id":"20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec4d5c7-f86d-43ef-b23e-3b46ebe19a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","timestamp":"2019. július. 16. 16:02","title":"Teljesen be kell kamerázni azt az autópálya-szakaszt, ahol a leállósávban is lehetne autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.","shortLead":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt...","id":"20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d4bee2-7e05-4823-bda2-5e49b5c57e87","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 18. 06:35","title":"Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","shortLead":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","id":"20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64cd-e401-436a-8865-afb6720d6025","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","timestamp":"2019. július. 16. 08:58","title":"Újabb, milliárdos közbeszerzést húzott be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","shortLead":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","id":"20190717_delfinek_kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba6c64-0f07-47f2-bbd2-6c1d3d1f1e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_delfinek_kalifornia","timestamp":"2019. július. 17. 21:33","title":"Hadseregnyi delfin tűnt fel Kaliforniánál, mintha menekülnének valami elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A rejtélyes, nem hivatalos Fidesz-tanácsadó kifogásolta, hogy képeket közöltek róla egy ibizai szórakozóhelyről. Hiába. Az Ab elhajtotta.","shortLead":"A rejtélyes, nem hivatalos Fidesz-tanácsadó kifogásolta, hogy képeket közöltek róla egy ibizai szórakozóhelyről. Hiába...","id":"20190716_Az_Alkotmanybirosag_elutasitotta_Habony_Arpad_panaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe602-c1cc-4c37-b450-1e3557bc3c72","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Az_Alkotmanybirosag_elutasitotta_Habony_Arpad_panaszat","timestamp":"2019. július. 16. 16:35","title":"Az Alkotmánybíróság elutasította Habony Árpád panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult, ezekre fejleszt alkalmazásokat. A letöltési számokat látva egyértelmű, hogy jól teszi.","shortLead":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult...","id":"20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1547a-b5b7-45fb-91ac-5bb304548659","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","timestamp":"2019. július. 17. 12:03","title":"Androidra már 1 000 000 000-szor letöltötték, mobilon is közkedvelt a Word","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"Balla Györgyi - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról, hogy a H5-ös HÉV-et szeptember 1-jétől 5-ös metrónak kell hívni. Attól azonban, hogy így nevezik, még nem jár sűrűbben, és fiatalabbak sem lesznek az ott közlekedő több mint 40 éves szerelvények. Mi értelme akkor a változásnak? ","shortLead":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról...","id":"20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d500-9410-4476-84bb-a0af4a4915d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Az 5-ös metró is a főváros és a kormány közti tányércsörgésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]