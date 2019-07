Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fe2d075-19a7-4fa4-8540-624f7d41387d","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Bár továbbra is a magyar tenger mellett vásárolhatunk a legdrágábban ingatlant, a kiemelt üdülőkörzetek közül 2018-ban az előző évhez képest a Velencei-tó és a Vértes körzetében lévő nyaralók ára is jobban nőtt – derül ki a TAKARÉK Index elemzéséből. \r

","shortLead":"Bár továbbra is a magyar tenger mellett vásárolhatunk a legdrágábban ingatlant, a kiemelt üdülőkörzetek közül 2018-ban...","id":"takarekcsoport_20190723_nyaralok_balaton_velenceito_ingatlan_udulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe2d075-19a7-4fa4-8540-624f7d41387d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2ad0ee-c76c-4c35-aff3-0aca6e68283e","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190723_nyaralok_balaton_velenceito_ingatlan_udulo","timestamp":"2019. július. 23. 15:30","title":"Tévedés, hogy a Balaton-parti nyaralók tulajdonosai jártak a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","shortLead":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","id":"20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec414f-8365-4575-83b4-b7eb703ea3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","timestamp":"2019. július. 23. 07:59","title":"Nem volt pénzük, hát betörtek az ismerősükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","shortLead":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","id":"20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb23f51a-d623-42f8-9035-878616bfdde3","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","timestamp":"2019. július. 22. 15:59","title":"Magasfeszültségű vezeték végzett a szentesi gólyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","shortLead":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","id":"20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1da17-a256-4159-a710-451642ff879c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","timestamp":"2019. július. 24. 09:55","title":"Egymást előzgeti a magyarok két kedvenc autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","shortLead":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","id":"20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeae8487-af9f-449d-9e6c-1445d9ec31d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","timestamp":"2019. július. 23. 10:58","title":"Tarantino szerint folytatódhat a Kill Bill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes.","shortLead":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes.","id":"20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d19922-d8e4-44aa-8caf-952eed3f9d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","timestamp":"2019. július. 24. 05:26","title":"Horvátország és Görögország a két sláger, ha külföldi nyaralásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy ára van annak, hogy sült kolbászt eszünk idén nyáron.","shortLead":"Nagy ára van annak, hogy sült kolbászt eszünk idén nyáron.","id":"20190723_sertespestis_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b32981-f796-4dc0-bfaa-42fc2c071646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_sertespestis_kina","timestamp":"2019. július. 23. 06:15","title":"A kínaiak miatt nőhet a disznóhús ára nálunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők az Apple, a Google, a Facebook, az Amazon és a Microsoft szervereiről.","shortLead":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők...","id":"20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df2618-f278-46d8-9edc-029191db471d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","timestamp":"2019. július. 23. 09:03","title":"A Google, a Facebook és a Microsoft szervereiről is képes adatokat lopni egy új program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]