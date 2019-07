Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől már biztosan nem fognak hajnali 5-kor sorban állni a betegek az intézet lépcsőházában, legfeljebb az utcán. ","shortLead":"Csütörtöktől már biztosan nem fognak hajnali 5-kor sorban állni a betegek az intézet lépcsőházában, legfeljebb...","id":"20190729_Megoldjak_a_hajnali_sorbanallast_az_Onkologiai_Intezetben_kesobb_nyit_az_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe556add-f14d-4ddb-81cd-8997e8a9015a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Megoldjak_a_hajnali_sorbanallast_az_Onkologiai_Intezetben_kesobb_nyit_az_epulet","timestamp":"2019. július. 29. 09:13","title":"\"Megoldják\" a hajnali sorban állást az Onkológiai Intézetben: később nyit az épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wall Street Journal által készített elemzés szerint az Apple mobilalkalmazásai gyakran sorolódnak a többi app elé, ha valaki az App Store-ban keres. A vádra az Apple is reagált.","shortLead":"A Wall Street Journal által készített elemzés szerint az Apple mobilalkalmazásai gyakran sorolódnak a többi app elé, ha...","id":"20190727_apple_app_store_preferencia_sajat_alkalmazasok_eloresorolasa_versenyellenes_magatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5240a41b-470c-42d6-b7a6-ae4a6d57ad32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_apple_app_store_preferencia_sajat_alkalmazasok_eloresorolasa_versenyellenes_magatartas","timestamp":"2019. július. 27. 18:03","title":"Megvádolták az Apple-t: előresorolja saját appjait, ha valaki az App Store-ban keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a bajor gyártó hosszú idő után feltámasztott legendás 8-as sorozatának új képviselői.","shortLead":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk...","id":"20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd63302-74ed-40b4-b55c-895933ea9d93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","timestamp":"2019. július. 28. 12:30","title":"Az ördög jobb és bal keze: BMW 8-as duplateszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f9f4e-780f-4fb3-8160-a44194e19a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Ezzel_a_keppel_koszont_el_Orban_Tusnadfurdotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48f9f4e-780f-4fb3-8160-a44194e19a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e14a3-106f-4912-ae6c-245f9c4c7a68","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ezzel_a_keppel_koszont_el_Orban_Tusnadfurdotol","timestamp":"2019. július. 28. 10:43","title":"Ezzel a képpel köszönt el Orbán Tusnádfürdőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szereti biztosítani, hogy jól fogyjon aktuális újdonsága, ezért időről időre kereskedelmi programot hirdet meg, amelyet alkalmazva beszámítja a régebbi, de azért csúcskategóriás okostelefonok árát, ha valaki hajlandó lecserélni korábbi készülékét az újdonságra. A hamarosan érkező Galaxy Note10 esetében sem tesz másként.","shortLead":"A Samsung szereti biztosítani, hogy jól fogyjon aktuális újdonsága, ezért időről időre kereskedelmi programot hirdet...","id":"20190729_samsung_tradein_program_csucstelefonok_beszamitasa_galaxy_note10_araba_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126e505-54dc-404d-a332-181b8cdc67e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_samsung_tradein_program_csucstelefonok_beszamitasa_galaxy_note10_araba_csere","timestamp":"2019. július. 29. 10:03","title":"Itt az idő, hogy Galaxy Note10-re cseréljék az iPhone-jukat – javasolja az amerikaiaknak a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","shortLead":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","id":"20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad67c1-04fd-49b8-8bb6-f10a4d057448","keywords":null,"link":"/velemeny/20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","timestamp":"2019. július. 28. 10:40","title":"Karácsony: Bálint gazda köszöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]