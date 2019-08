Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor előkészítőkre járatnák őket. ","shortLead":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor...","id":"20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a2d8fb-a1d8-4b71-8f1a-c43359e1743f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:06","title":"Német nyelvtudáshoz kötné az iskolábajárást egy CDU-s politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","shortLead":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","id":"20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cf0715-e97f-473c-a5f3-745f3ea6249e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","timestamp":"2019. augusztus. 05. 22:20","title":"Elektromos \"repülő autót\" mutattak be Japánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb a teszt akkor, ha válaszadás előtt utánanéz az állításoknak.","shortLead":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb...","id":"20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfa7370-6825-4b5c-ac8d-b2cb4962d9b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:36","title":"Kvíz: tesztelje, mennyire dől be az álhíreknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet egyelőre nem mondott. ","shortLead":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet...","id":"20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7f3026-6e82-4337-a943-a2eeefc88500","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:53","title":"Bajai lángosos: egy fideszes képviselő próbálta rávenni, hogy induljon el polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","shortLead":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","id":"20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8aca40-e82c-4703-b22c-cb4dcf463a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:03","title":"Pert indított a Facebook két fejlesztő ellen, és ez nagyon fontos lépés a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból érkezett vakációzni a szüleivel. ","shortLead":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból...","id":"20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cfddd-3d56-4475-9ac0-af836b6fc405","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:17","title":"Skizofréniás lehet a kisfiút a Tate Modernből ledobó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]