Amikor a 66 éves Jeffrey Epsteint letartóztatták leánykereskedelem és pénzügyi visszaélések gyanújával, akkor az elnök sietett magát elhatárolni egykori kedves New York-i ismerősétől, akit most azzal gyanúsítanak, hogy 14 éves lányokat is közvetített pénzes ügyfeleknek. A Wall Street Journal aztán megírta, hogy Jeffrey Epstein pénzét ugyanaz a vagyonkezelő vette gondozásba az Egyesült Államokban, mint korábban Donald Trumpét. Emiatt vizsgálják is a Deutsche Bankot, mert demokrata ellenfelei azt gyanítják: az oroszok megvásárolhatták Donald Trump adósságainak egy részét, és ezzel tartják kézben az Egyesült Államok jelenlegi elnökét.

Trump igyekszik megakadályozni, hogy bármi nyilvánosságra kerüljön, a súlyos gondokkal küzdő német óriásbank viszont azon az állásponton van, hogy teljes mértékben együttműködik az amerikai hatóságokkal mind Trump, mind pedig Epstein ügyében. Nem véletlen a Deutsche Bank reakciója, ugyanis a 2008-as pénzügyi válság óta egyre-másra kapja a németek óriásbankja a hatalmas bírságokat. 2,5 milliárd dollárt kellett kifizetnie, mert bebizonyosodott, hogy manipulálta a kamatlábakat az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában. Azután 7,2 milliárd dollárban egyezett meg a washingtoni igazságügyi minisztériummal, amely bizonyította, hogy az ingatlan derivatív papírokkal számtalan visszaélést követett el a Deutsche Bank az Egyesült Államokban.

Európában sincsen sokkal jobb helyzetben, hiszen nyakig benne vannak a Danske Bank óriási észtországi pénzmosoda botrányában. Több mint 130 milliárd euróról van szó, amelyet Oroszországból és a volt Szovjetunió más államaiból Észtországon keresztül mostak tisztára. A Deutsche Bank előre menekül:

18 ezer embert bocsátanak el 2022-ig

A jelentős létszámcsökkentéssel akarják enyhíteni a veszteséget, és helyreállítani az ügyfelek bizalmát. Nem lesz könnyű, mert közben folyik a vizsgálat Donald Trump ügyében, és a Forbes szerint hamarosan Jeffrey Epstein ügyében is. Az utóbbi olykor többmillió dollárt adott vagy kapott a Deutsche Bankban. A New York Times egy 30 millió dolláros utalást is említ.

A Deutsche Bank egész vagyonkezelői rendszere úgy volt felépítve, hogy valósággal vonzotta az adócsalókat és a kétes üzletembereketn - ezt vallotta a nyomozóknak a pénzintézet egyik volt munkatársa. Eric Ben Artzi szerint a vagyonkezelés egész kultúrája olyan volt, hogy odavonzotta azokat, akikkel más bankok már nem szívesen foglalkoztak.

Mint egy bizonyos Donald Trump építési vállalkozót, aki jelenleg az Egyesült Államok elnöke. És egykori kedves ismerőse, akit most mindenki megtagad: Jeffrey Epstein, és aki, mint a Bloomberg kinyomozta, a londoni Barclays bank kiemelt ügyfele is volt. Vajon miért? Epstein kínos előélete ugyanis nem lehetett titok a privátbankárok előtt. Floridában egyszer már lecsukták leánykereskedelem miatt - igaz, hogy megúszta 13 hónappal pedig kaphatott volna 45 évet is.

Amerikában a törvényszéken nem az igazság, hanem a pénz dominál – ezt a magyarázatot adta a kérdésre vallomásában az imént már idézett Deutsche Bank-munkatárs, amikor aziránt érdeklődtek nála a nyomozók: hogy állhattak szóba egy olyan alakkal, mint Jeffrey Epstein? A milliárdos életmódot folytató New York-i üzletemberről ráadásul azt is tudni lehet, hogy nem voltak dollármilliárdjai, sőt talán milliói sem. A Forbes sosem tette fel a szupergazdagok listájára.

De akkor miből folytatott luxus életformát? Ez után is kutakodhatnak a nyomozók a Deutsche Banknál , a Barclays-nél és ki tudja még, hogy hol.

Egyes amerikai lapok szerint Jeffrey Epstein fő üzlete nem is annyira a leánykereskedelem, hanem inkább a zsarolás volt. A New York-i luxuslakását felforgató nyomozók többezer "pornókazettát" foglaltak le. Kik szerepelnek ezen? Erről a rendőrség nem szól egy kukkot sem, de egyáltalán nem kizárt, hogy Jeffrey Epstein ezekkel a felvételekkel zsarolt befolyásos és gazdag embereket.

Senki sem tudja, hogy milyen nagy Jeffrey Epstein zsarolási potenciálja, de az figyelemreméltó, hogy a Deutsche Bank vagyonkezelője szinte az utolsó pillanatig kitartott mellette. Most aztán a németek óriás bankja lehet a járulékos veszteség az Epstein-ügyben, ami a New York-i elit jó részét, így az újraválasztásra készülő Donaldt Trumpot is érintheti.