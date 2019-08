Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített az elvileg klimatizált fővárosi járatokon. Állítják, hogy sokszor hiába jelentik a klíma hibáját, másnapra sem javítják meg.\r

