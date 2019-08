Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","shortLead":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","id":"20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5649e-420e-47fa-babd-34f2a82816e8","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:24","title":"Műtét közben lenyelte protézisét egy brit nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","shortLead":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","id":"20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10346a2f-b5e2-40da-a479-e7c445461cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:36","title":"Lódarázs csípett meg egy lányt a Balatonnál, arra kiránduló fiú mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a sofőr. ","shortLead":"Ittas volt a sofőr. ","id":"20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c8bee4-74e2-458e-ad71-c3cd881466a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:56","title":"Rímekbe szedve tálal egy balesetet a rendőrség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint együtt kell működni az afrikai országokkal is, hogy a leginkább rászorulók jussanak segítséghez.","shortLead":"A német kancellár szerint együtt kell működni az afrikai országokkal is, hogy a leginkább rászorulók jussanak...","id":"20190813_Merkel_A_tengeri_mentes_az_embersegesseg_parancsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced0e789-05d1-41d3-93e5-e7cd00dac0fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Merkel_A_tengeri_mentes_az_embersegesseg_parancsa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:30","title":"Merkel: A tengeri mentés az emberségesség parancsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt, a manhattani börtönben a gyanú szerint öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében.","shortLead":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával...","id":"20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801321e9-a1ac-4614-917b-de0d9884dc2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:43","title":"A franciák is elkezdtek vizsgálódni az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint Oroszországnak, a Kreml válaszolt, és azt állította, az új orosz fegyverek képviselik a technológia csúcsát. Közben mindkét ország bejelentette, hogy a rövid és közepes hatótávolságú rakétákat tiltó INF-szerződés kölcsönös felmondása után megkezdik az új eszközök tesztelését. A tesztelés alighanem már korábban is tartott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint...","id":"20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191fb567-13bb-43dd-9933-4ac8a517c850","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:49","title":"A szavak szintjén már durvul az orosz-amerikai fegyverkezési verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendet a városban!","shortLead":"Rendet a városban!","id":"20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653cb92-adce-440f-8d9b-5d5a8129be71","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:38","title":"Meghirdette programját Thürmer Gyula, úgy rövidíti, hogy T. H. Ü. R. M. E. R.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]