Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség megmarad.\r

\r

","shortLead":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség...","id":"20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa07f4-0741-4fa7-b4f9-615101bdb2ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:44","title":"Autósok, figyelem, behal az útdíjfizetés szombat éjjel pár órára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","shortLead":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","id":"20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fd16b6-9d3a-4260-ab6c-138746950894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:29","title":"Kiderült, miért lettek eszméletlenül drágák a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","shortLead":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","id":"20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013786c5-de0d-42c1-97d9-1b2509489c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:43","title":"Egy időre leállt a bankkártyás fizetés a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","shortLead":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","id":"20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622716-7297-41ae-b69d-b832142044d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:21","title":"1900 lóerős hangtalan hipersportkocsi egyenesen Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec189f8-25cf-4eef-9b7e-ace12e53b060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilométerre álltak meg, rosszul állt a váltó.","shortLead":"Egy kilométerre álltak meg, rosszul állt a váltó.","id":"20190809_Majdnem_osszeutkozott_ket_vonat_Hortnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec189f8-25cf-4eef-9b7e-ace12e53b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43276027-9766-46cf-8b93-40d19f50ba58","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Majdnem_osszeutkozott_ket_vonat_Hortnal","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:33","title":"Majdnem összeütközött két vonat Hortnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","shortLead":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","id":"20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f209c8-39b5-4e8b-aa49-f6049ed5f5da","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:12","title":"Ronaldinho magyar találmányt népszerűsít a CNN-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","shortLead":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","id":"20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f0a59-6f72-4533-84df-140951aea8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:50","title":"Nincs áram, nem járnak a repülők Japánban a Lekima tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","id":"20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e418ac-d1d7-4802-89d3-ff4363c720c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:28","title":"Most tankoljon, olcsóbb lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]