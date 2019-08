Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Most már szinte biztos, hogy kör alakú kameraszigettel érkezik a Huawei új csúcskészüléke, és a sokasodó pletykák száma alapján az is valószínű, hogy tényleg három hét múlva mutatják be.","shortLead":"Most már szinte biztos, hogy kör alakú kameraszigettel érkezik a Huawei új csúcskészüléke, és a sokasodó pletykák száma...","id":"20190827_huawei_mate_30_pro_kiszivargott_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fdda1-aab1-4abb-bd46-e66381ee9bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_huawei_mate_30_pro_kiszivargott_plakat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:03","title":"Kiszivárgott plakáton látható a Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért. A kisvárosban így a jelenlegi városvezetővel és a korábban még Simonka György jóváhagyásával induló fideszes jelölttel együtt hárman versenyeznek a posztért.","shortLead":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért...","id":"20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2970bee8-e1b5-42d5-9a61-5311925c2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:02","title":"Polgármester lenne a mezőhegyesi ménesbirtok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap alatt 1,5 milliárd forinttal nőtt a hazai közintézmények adóssága.","shortLead":"Egy hónap alatt 1,5 milliárd forinttal nőtt a hazai közintézmények adóssága.","id":"20190826_Brutalis_adossag_az_egeszsegugyben_a_Peterfykorhaz_tobbel_tartozik_mint_a_Belugyminiszterium_egymaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945fdde-77f4-4b0d-96c0-ee98b3446f12","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Brutalis_adossag_az_egeszsegugyben_a_Peterfykorhaz_tobbel_tartozik_mint_a_Belugyminiszterium_egymaga","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:32","title":"Brutális adósság az egészségügyben: a Péterfy-kórház többel tartozik, mint az egész Belügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","shortLead":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","id":"20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf0a85-a85c-47e6-994f-94fa75dc5a18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:10","title":"Olcsóbbak lehetnek a berlini albérletek a budapestieknél, ha megvalósul a városvezetés terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy fest, sokaknak nagyobb volt a hangja, mint a mersze, mert csak a jelentkezők ötöde küldte vissza a szükséges dokumentumokat, így nem biztosítható a minőségi szórakoztatás.\r

","shortLead":"Úgy fest, sokaknak nagyobb volt a hangja, mint a mersze, mert csak a jelentkezők ötöde küldte vissza a szükséges...","id":"20190827_Elmarad_az_elso_magyar_pofozobajnoksag_mert_kevesen_jelentkeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c10a98-bcee-476f-ba49-9898a4acf12a","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Elmarad_az_elso_magyar_pofozobajnoksag_mert_kevesen_jelentkeztek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:13","title":"Elmarad az első magyar pofozóbajnokság, mert kevesen jelentkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","shortLead":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","id":"20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed95f73-b78f-44c0-88b0-e4c19b4f73c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Mindkét fiát elhanyagolta a tatabányai nő, elítélte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","shortLead":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","id":"20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5821f038-169e-4bbb-ade0-0fdf0b11e18a","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:33","title":"Fürdőkádjában próbált kistigriseket tartani egy szlovák nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a időben a vonat. Csak a késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki az életéből.","shortLead":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a időben a vonat...","id":"20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23da7fd-799e-4391-8150-1e0bed1ea2c0","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:26","title":"Egy mérnök egy éven át rögzítette, mennyit késik a vonata: brutális idejét rabolta el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]