Nem nagyon van elcsépeltebb figura a hülye rendőrnél, de az RTL Klub a Válótársak, A mi kis falunk és a Drága örökösök sikere után most egyszerre hármat is szállít belőle a nézőknek. A Jófiúk három balek rendőrről szól, akik általában válogatott eszközökkel szúrják el az ügyeket. Első körben például épp a szemük előtt rabolnak ki egy bankot, mi több, egy ponton ők maguk is betérnek oda, hogy pénzt vegyenek fel – na meg persze, hogy ne tűnjön fel nekik semmi a rablásból.

Hőseinket, Szűcs Gyulát (Mihályfi Balázs), Matkovits Gábort (Hevér Gábor) és Dobos Bencét (Király Dániel) a súlyos baki után áthelyezik egy új körzetbe, ahol mit ad isten, épp Gyula apósa (Gáspár Tibor) lesz a főnökük. A csapat enyhén szólva sincs elragadtatva az új helyzettől, Gyula pedig főleg nem, hiszen új, lepukkant szolgálati lakásukban csak „két szoba van, és még nappali sincs”, a bejárati ajtó meg – naná, hogy – egy fuck the police! graffitiszöveggel hívogatja haza a családot.

A sorozat a Spanyolországban 2005-ben indult Los hombres de Paco alapján készült (itthon Balfék körzet címen futott egy darabig), és hatalmas sikereket ért el, a formátumot megvette többek között Argentína, Szerbia, Olaszország és Törökország is.

Még az őszi műsorokat bemutató sajtótájékoztatón mondta a hvg.hu-nak Kapitány Iván rendező és Kapitány-Diószegi Judit vezető producer, hogy semmiképp nem szerették volna, hogy szereplőik pusztán csetlő-botló hülyegyerekek legyenek, sőt az eredeti szándék szerint igazából nem is rossz rendőrök ők, csak az élet mindig úgy hozza, hogy valami hülyeségbe keverednek. Az első rész alapján azért nem feltétlenül így néz ki a dolog (ha a hullára hiába próbálod rácsukni a kocsiajtót, valószínűleg kilóg valamije, igen), de még simán lehet, hogy a következő részekben felvillantják a szuperzsaru énjüket is.

Iszonyatos megkönnyebbülés, hogy Kapitányék végre elszakadtak vidéktől, és nem a szokásos csaló polgármester-alkesz közmunkás-susogós nadrágos vagánygyerek háromszögön kellene megint röhögni: most a fiktív 25. kerületi, azaz a kristófvárosi rendőrkapitányság életét követhetjük nyomon, amihez egyébként egy komplett őrsöt rendeztek be, annak rendje és módja szerint irodákkal, kihallgatószobával és megfigyelővel. A három fő karaktert szépen megrajzolták, Mihályfi Balázs konkrétan a tökéletes választás a csapat vezetőjének szerepére, de Hevér Gábort is nagyon lehet szeretni kétbalkezes figuraként. Király Dániel izmos és hirtelen karakteréről egyelőre nem sokat tudtunk meg, de ők hárman valószínűleg sokáig el tudják majd vinni a hátukon a produkciót.

A családi/otthoni szálak egyelőre felemásan építkeznek, a bútorozatlan lakásba való megérkezést követően nem biztos, hogy a „nincs itthon semmi kaja?” kérdés indokolt lenne. Pokorny Liából (Gyula felesége) vadonatúj embert varázsoltak a barna kontaktlencse segítségével, és passzolnak is Mihályfival, de egyelőre neki sem írtak túl ütős mondatokat: ha a teraszunk mellett közvetlenül a földszinti kifőzde füstölgő kéménye van, akkor ne legyünk meglepődve az olajszag miatt, ha már valamilyen oknál fogva odateregettük a mosott ruhát.

A Jófiúkon nem lehet, és nem is szabad számonkérni a komoly mondanivalót. Nem akar bonyolult lenni, nevettetni akar (és tud is), az egyetlen kérdés, hogy a saját kategóriájában tud-e sikert aratni, és a három balfékről tényleg be tudja-e bizonyítani, hogy nem teljesen idióták, hanem megéri várni rájuk újabb és újabb heteket. Első blikkre azért sokkal ígéretesebb, mint a Drága örökösök, vagy A mi kis falunk, az apróbb bakik ellenére is szerethető, és egészen biztosan van benne jó néhány évad.

