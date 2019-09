Soha nem látott pusztítást végzett a Bahamák lakott szigetein a Dorian hurrikán. A jelentős mértékű anyagi károk helyreállítása mellett a legfontosabb az élelmiszersegélyek eljuttatása az érintett területekre. Az ENSZ által kiadott múlt heti közlemény szerint legalább 61 ezer embernek van szüksége élelemre.

Most is a három évtizede az USA-ban letelepedett asztúriai séf, José Andrés sietett legelsőnek a bajbajutottak megsegítésére. A topéttermekkel és jelentős élelmezési vállalkozásokkal rendelkező séf saját forrásaiból hozta létre a World Central Kitchen nonprofit szervezetet, amely a katasztrófa sújtotta területek lakóit látja el étellel, és a 2010-es haiti földrengés óta már többször is akcióba lépett.

© cbsnews.com

José Andrés a válságstábjával múlt szerdán tartott megbeszélést. A segélycsomagokat az általa bérelt két repülővel, kétéltű járművel, hajóval és helikopterekkel szállítják, mint ahogy az elmúlt években Guatemalában, Floridánban, Puerto Ricóban, vagy legutóbb a kaliforniai tűzvész idején. A Bahama-szigetek fővárosának, Nassaunak a repülőterére már megérkezett az első 15 ezer adag mélyhűtött és friss ételszállítmány, ezekben a napokban még 30 ezer csomag várható. A World Central Kitchen csapata szinte szünet nélkül dolgozik azon, hogy mindenhová juttasson élelmiszert, ahová szükséges, főleg a hurrikán által legjobban sújtott északi Abaco-szigetekre és a Nagy-Bahama-szigetre.

© aitpost.com

A séf személyesen irányítja a segélyosztást, és szervezete önkénteseivel együtt is főz a helyszíneken.

José Andrést, akit már elismertek a James Beard Alapítvány „szakács Oscarjával”, az Outstanding Chef és a Humanitarian of the Year díjjakkal (az Év Humanitárius díja), egy demokrata párti képviselő javaslatára a 2019-es Nobel-békedíjra is jelölték.