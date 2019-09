Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","shortLead":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","id":"20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866669e6-cc7e-40a4-9a89-fbcc84f6e188","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:05","title":"Hivatalos: újabb rendkívüli közgyűlést tart az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni lehet.","shortLead":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni...","id":"20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb934-02bd-4cad-94a2-ba3aa573e119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:33","title":"Érdekes kódrészletet találtak a Google alkalmazásban, hasznos új funkció készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","shortLead":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","id":"20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90369e8e-0820-47bd-8fc5-1e7d1d31335d","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:44","title":"Elgázolt egy embert a Ceglédre tartó személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar biztosjelöltnek adja a bővítési feladatkört. 