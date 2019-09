Az egyik legsikeresebb angol koncertbandához méltóan, óriási show-val készülnek, amelynek keretében az új szerzemények mellett eljátsszák tündöklő karrierjük összes nagy slágerét is; többek között a Stars, a Holding Back The Years, a Fairground, valamint a Money’s Too Tight To Mention felcsendülésére biztosan számíthat a közönség.

Mick Hucknall az 1985-ös, korai kezdetektől a Simply Red dalszerzője és vezetője, akit már 1986 óta Ian Kirkham szaxofonos egészít ki. A jelenlegi banda felállása 2003 óta változatlan, és az új turnén igazán kiteljesedhetnek majd. “Azt akarom, hogy élvezzük a zenélést, a közönség pedig keljen fel és mozogjon, és mindenki tegye bele a szívét a buliba” – mondta az énekes.

A Blue Eyed Soult élőben rögzítették, csupán néhány utólagos felvétellel egészítve ki a British Grove Studiosban, Londonban. Ez az egyik beharangozó dal:

Mind a tíz dalt Mick Hucknall írta, és Andy Wrighttal együtt producelte, akivel már hosszú ideje dolgoznak együtt.