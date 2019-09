Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket, mint a Száll a kakukk fészkére, az Egyenesen át vagy Az esőcsináló. Az Oscar-díjas színész, producer szeptember 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.","shortLead":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket...","id":"20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a47120-5db7-4840-a81f-550c8c20bd15","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:54","title":"Majdnem jobb producer, mint színész a ma 75 éves Michael Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ELTE kancellárjától a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjáig több neves közéleti személyiség is tulajdonosa az ingatlanforgalmazásra alapított Olea Immo Kft.-nek.","shortLead":"Az ELTE kancellárjától a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjáig több neves közéleti személyiség is...","id":"201938_olea_immo_csepeli_varosgazdak_ingatlanuzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8bc062-aacf-476a-b984-675576403f16","keywords":null,"link":"/360/201938_olea_immo_csepeli_varosgazdak_ingatlanuzlete","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:40","title":"A csepeli városgazdák üzletéről sem beszélhetünk Mészáros Lőrinc nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjával együtt tavaszra várja a babát a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője.","shortLead":"Párjával együtt tavaszra várja a babát a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője.","id":"20190924_demeter_marta_gyereket_var_lmp_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c95b331-9c82-4563-bc8d-0e2ebf6031fb","keywords":null,"link":"/elet/20190924_demeter_marta_gyereket_var_lmp_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:35","title":"Gyermeket vár Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően durván rasszista megjegyzéseket tett Facebook kommentjeiben. Az Angela Merkelt \"barom lengyel zsidó\" jelzővel illető, nyomdafestéket nem tűrő kifejezések kíséretében \"homoki niggerező\" Prágay István tagja a kormány kiemelt nemzetközi rendezvényálma, a 2021-es vadászati világkiállítás szervezőbizottságának is. A kis egyesületben a lemondását követelik, a szervezőbizottságban viszont nincs nyoma, hogy következménye lenne a zsidózásnak-niggerezésnek.","shortLead":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően...","id":"20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aeef23-58b2-4f4a-a085-d05293df6639","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:10","title":"Zsidózás és niggerezés miatt mondatnák le a vadászati világkiállítás szervezőbizottságának tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben felülvizsgálatot kezdeményez. A videósok egy emberként tiltakoztak a döntés ellen.","shortLead":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben...","id":"20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39947e24-beb6-4400-aa2a-611e3a2bc1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:30","title":"Kiakadtak a videósok az újabb változáson, azonnal visszavonulót fújt a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","shortLead":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","id":"20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902b7d-3fd5-4e3f-8f45-d870e12b9e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:41","title":"Vizsgálat indult a Kőbányán majdnem gyereket gázoló buszos ügyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]