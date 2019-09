Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","shortLead":"Előkerült a szeptember 16-án elhunyt előadóművész végrendelete.","id":"20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cb419f-e591-4a30-a38b-0438ec604d87","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Kiderult_ki_neveli_Terry_Black_gyerekeit_az_apjuk_halala_utan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:14","title":"Kiderült, ki neveli Terry Black gyerekeit az apjuk halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser összeomolhat.","shortLead":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser...","id":"20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ffc742-5c8d-4186-843d-b03f024c3753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:45","title":"Összeomolhat egy hatalmas gleccser, lezárták az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket, mint a Száll a kakukk fészkére, az Egyenesen át vagy Az esőcsináló. Az Oscar-díjas színész, producer szeptember 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.","shortLead":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket...","id":"20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a47120-5db7-4840-a81f-550c8c20bd15","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:54","title":"Majdnem jobb producer, mint színész a ma 75 éves Michael Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","shortLead":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","id":"20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1581cdb-1911-48d0-a590-56654b645862","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:06","title":"Visszatérnek a Jurassic Park eredeti szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","id":"20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d951dc-5842-4c90-8943-0fd7e4e03d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:47","title":"Csányihoz vándorolt a Budai Egészségközpont épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","shortLead":"Az ellenzék jelöltje jelent meg ekkor a kivetítőn.","id":"20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f6159d-440a-4596-a5bd-4ef1295fd6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5882-0f5e-4d01-8d83-83d28b6540cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_hende_csaba_fidesz_szombathely_hazaarulo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:45","title":"Hende Csaba kampányol: a közönséggel kiabáltatta, hogy „hazaáruló, hazaáruló”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves Sólyom is felkerült.","shortLead":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves...","id":"20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ec6d0-4fb3-4161-bf5f-fecdc443a2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:44","title":"Erre a repülőre minden Star Wars-rajongó felülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]