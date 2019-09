Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a33faa-9b88-4bc9-958c-b1ea8e0972f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt egy kis baki az egyik orosz hadgyakorlaton.","shortLead":"Volt egy kis baki az egyik orosz hadgyakorlaton.","id":"20190926_harci_jarmu_lanctalpas_center_2019_ejtoernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a33faa-9b88-4bc9-958c-b1ea8e0972f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c46f6e-dece-4761-9bef-7530519a23cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_harci_jarmu_lanctalpas_center_2019_ejtoernyo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:31","title":"Putyin remélhetőleg nem látta az összetört lánctalpast, mert biztosan felszisszenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6e7d0-d3c1-4bb0-96cc-c2f2a9e094ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:21","title":"Itt a győri Audi Q3 legerősebb változata, a 400 lóerős RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877e907b-7639-41f4-9250-5870e2c0921a","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Több mint hetven éve használt logó mutatja, milyen örökséget vállaltak és vállalnak gyakori alakváltások közepette az olasz politikai színtér jobbszélén elhelyezkedő pártok. Amelyek egyikének eseményén díszvendég volt Orbán Viktor.","shortLead":"Több mint hetven éve használt logó mutatja, milyen örökséget vállaltak és vállalnak gyakori alakváltások közepette...","id":"20190925_Olasz_fiverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877e907b-7639-41f4-9250-5870e2c0921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9425bb2a-165f-43fe-ac81-7bebd4c938ca","keywords":null,"link":"/360/20190925_Olasz_fiverek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:30","title":"Orbán olasz barátai nem szakítottak teljesen a fasiszta múltjukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","shortLead":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","id":"20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67f7f3-71b7-414f-8475-48948b250093","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki a 800 lóerő fölé húzott Lamborghini divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos indoklást kapott.","shortLead":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos...","id":"20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa5b66-8539-4eb8-a65a-d68c7728a38a","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:51","title":"Elvették a séf Michelin-csillagát, beperelte a Michelin-kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]