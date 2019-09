Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét ígéretek listájára Antonio Guterres ENSZ-főtitkár, aki hétfőn New Yorkban megnyitotta az ENSZ-klímacsúcsát, ahol felszólalt Greta Thunberg klímaaktivista is. ","shortLead":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét...","id":"20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dccf80-f4aa-4118-9f91-1a73aa89af08","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:13","title":"Greta Thunberg: Az üres szavaikkal ellopták az álmaimat és a gyerekkoromat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus futballistája közösségi oldalán üzent, de nem a FIFA díjazottjainak. ","shortLead":"A Juventus futballistája közösségi oldalán üzent, de nem a FIFA díjazottjainak. ","id":"20190924_cristiano_ronaldo_lionel_messi_uzenet_fifa_gala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c149bb1a-5de7-4051-b7b0-0160dfcf07a2","keywords":null,"link":"/sport/20190924_cristiano_ronaldo_lionel_messi_uzenet_fifa_gala","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:11","title":"Ronaldo nem gratulált Messiéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","shortLead":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","id":"20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f954e-07e0-4484-b495-ca32abcb45e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:15","title":"Magyarország költött a legnagyobb arányban sportra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","shortLead":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","id":"20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7a6066-abf5-40ce-9f57-b8cd8391a592","keywords":null,"link":"/elet/20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:49","title":"Kétmilliárdot érő ritka festményt talált egy francia nő a saját konyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe07a2b-3a9d-45e1-81b5-e70789635188","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai öt szimulációt futtattak le, és mind az öt arra jutott: alkalmas lehetett a bolygó az élet kialakulására.","shortLead":"A NASA tudósai öt szimulációt futtattak le, és mind az öt arra jutott: alkalmas lehetett a bolygó az élet kialakulására.","id":"20190924_nasa_venusz_vilagur_naprendszer_bolygo_lakhato_zona_folyekony_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe07a2b-3a9d-45e1-81b5-e70789635188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e31164-61ba-4328-8542-a5b72756613d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nasa_venusz_vilagur_naprendszer_bolygo_lakhato_zona_folyekony_viz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:03","title":"Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók: lakható lehetett a Vénusz felszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4fc447-401b-4ede-915d-90e455c9ef12","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC támadójának a Ferencváros ellen lőtt ollózós gólját választották az előző szezon legszebb találatának.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC támadójának a Ferencváros ellen lőtt ollózós gólját választották az előző szezon legszebb találatának.","id":"20190923_20190923_zsori_daniel_puskas_dij_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4fc447-401b-4ede-915d-90e455c9ef12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817b95d0-30fb-4061-a33f-fe16c6ee1267","keywords":null,"link":"/sport/20190923_20190923_zsori_daniel_puskas_dij_uefa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:52","title":"Zsóri Dániel nyerte a FIFA Puskás-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","shortLead":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","id":"20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33201032-314f-4fe2-94f6-8063a094581c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:11","title":"Nem kell a Google-nek a világon mindenhol törölnie a felhasználók által kért keresési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","shortLead":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","id":"20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfce630b-9012-48c0-9109-cc7ac512d3b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:34","title":"Vádat emeltek a Volkswagen két vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]