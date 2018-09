Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott.

„Ez kurva jó! Elcsaptam még egyet, meg még egyet” – kiabálja a férfi, aki miközben egy földúton az emukra vadászott videót is készített, ami saját arca is kivehető. A rendőrök állítólag már legalább három lehetséges elkövetőt is azonosítottak, de közben az állatvédőkkel együtt azt kérik az ausztráloktól, hogy ne indítsanak nem megalapozott hírek alapján internetes boszorkányüldözést. „Sorra jelennek meg az állítólagos leleplezések, de eddig senki sem ment el a rendőrségre, hogy hivatalos bejelentést tegyen. Kérjük, hogy aki tud valamit, az keressen meg minket, vagy menjen a rendőrségre” – mondta a legnagyobb állatvédő szervezet, az RSPCA szóvivője.

A neten terjedő egyik vád szerint egy olyan húszéves fiatalember gyilkolta az emukat, aki attól borult ki, hogy barátnője szakított vele. Egy másik, 19 éves férfi pedig már a rendőrséghez fordult, mert miután őt is megvádolták a neten, több halálos fenyegetést is kapott.

Az állatok kegyetlen legyilkolásáért négy éves börtön, illetve 50 ezer ausztrál dolláros büntetés szabható ki.

A megrázó videó: