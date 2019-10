Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","shortLead":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","id":"20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db23543a-a588-4481-ad3d-34e77ea6b9e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"A nap fotója: markológép segített a szülő nőt szállító mentőautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","shortLead":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","id":"20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20067f3b-b330-413a-ae04-64fe8fa75fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:52","title":"27 fok és talajmenti fagy is várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet új jelöltet állítani az október 13-i választásra.","shortLead":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet...","id":"20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdd39f0-eb4c-4327-ac38-3b7b13a85416","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:28","title":"Mohácson máris győzött az MSZP: a polgármester váratlan halála után nem lépnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves ünnepi modellt.","shortLead":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves...","id":"20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc04f09-d4d6-4ed4-823d-ffdac0e724fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:26","title":"Kínai ipari abszurd: különleges, ünnepi változatot készítenek egy lekoppintott autóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]