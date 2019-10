Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479fb4e4-d59f-4857-a20f-876c919d1987","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormánykommunikáció szerint mindent megtesznek a gyermekvállalási kedv ösztönzéséért, de Kovács András Péter rávilágít, hogy még ők sem gondoltak mindenre. Családvédelmi akcióterv, alternatív megoldásokkal. ","shortLead":"A kormánykommunikáció szerint mindent megtesznek a gyermekvállalási kedv ösztönzéséért, de Kovács András Péter...","id":"20191018_Duma_Aktual_KAP_csaladvedelmi_akcioterve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479fb4e4-d59f-4857-a20f-876c919d1987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b27311-dd08-4a0c-b02c-c0d58ff95292","keywords":null,"link":"/360/20191018_Duma_Aktual_KAP_csaladvedelmi_akcioterve","timestamp":"2019. október. 18. 19:00","title":"Ajánlom magomat: Nemzeti Swingerklubot javasol mindenhová Kovács András Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnaggyobb növekedést 2016 és 2017 között produkálta az internet, de egy történelmi pillanat is 2016-hoz kötődik.","shortLead":"A legnaggyobb növekedést 2016 és 2017 között produkálta az internet, de egy történelmi pillanat is 2016-hoz kötődik.","id":"20191019_internet_zombi_weboldalak_weboldalak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7376ac5-dd16-40ed-9752-a483fea695c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_internet_zombi_weboldalak_weboldalak_szama","timestamp":"2019. október. 19. 08:03","title":"Megszámolták, hány oldal van az interneten – aztán rácsodálkoztak, mennyi működik ebből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az. A Telekom által szervezett Most Fórum csütörtöki rendezvényének résztvevői ugyan senkinek sem adták kezébe a garantált siker kulcsát, de arról beszélgettek, merre érdemes azt keresni.","shortLead":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az...","id":"20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf279996-a853-4ba3-b249-7384115369d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","timestamp":"2019. október. 18. 15:33","title":"Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","shortLead":"Egyesíti erejét a Most-Híd, az MKP és az MKDSZ.","id":"20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecf627a-2fca-4af3-a9f1-060e0c7aac2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Kozos_magyar_lista_indul_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2019. október. 18. 14:04","title":"Közös magyar lista indul a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ab85-5f09-4dc7-8d22-84d130317d3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","timestamp":"2019. október. 18. 19:58","title":"\"Urban vs Orban\" - Egy biciklis oldalnak is bejött a Városházára érkező Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","shortLead":"A tározó egy aranybányához tartozik, az elszabaduló áradat a munkások szállására zúdult.","id":"20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc5ead8-8365-4342-9846-b96727d31dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eed698-dbba-4dcb-afcc-ffad7f4b995b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszeszakadt_egy_viztarozo_gatja_Oroszorszagban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 19. 08:23","title":"Összeszakadt egy víztározó gátja Oroszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel – jelentette be a Weizman Tudományos Intézet (WIS)","shortLead":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel –...","id":"20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c565a-98c7-4655-b818-e3bd322d6845","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","timestamp":"2019. október. 19. 10:03","title":"Új módszer: egy egyszerű vérvétellel felmérhető a tüdőrák kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]