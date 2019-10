Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat keresik majd leginkább a vevők.","shortLead":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat...","id":"20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b764a869-3aab-4c8e-9743-744720bf5a36","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","timestamp":"2019. október. 20. 18:32","title":"A magánrepülők piacán is a nagy hatótávolság a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem a maga kezébe vette az irányítást. A kormányfő rövid beszédében a sikerekről beszélt, szerinte nevetséges a 21. században a sajtószabadságot hiányolni, Gyurcsány Ferencet pedig az őszödi beszédre emlékeztette. ","shortLead":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem...","id":"20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb4204-6641-4099-8fd7-89e762abdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","timestamp":"2019. október. 21. 15:31","title":"Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök...","id":"20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76352344-076b-4b4e-a56a-b3f32fc1d016","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Radar 360: Radikális iskola költözhet a fővárosba, visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ideje pletykálják már a brit lapok, hogy komoly konfliktusok vannak a királyi hercegek, Harry és Vilmos között.","shortLead":"Jó ideje pletykálják már a brit lapok, hogy komoly konfliktusok vannak a királyi hercegek, Harry és Vilmos között.","id":"20191021_Harry_herceg_Meghan_Markle_Vilmos_herceg_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8a211f-f08a-4c43-84bf-d99e1f242a39","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Harry_herceg_Meghan_Markle_Vilmos_herceg_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. október. 21. 10:22","title":"Harry herceg reagált a pletykákra, haragban vannak-e Vilmossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","shortLead":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","id":"20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eba1e72-6c8e-49d2-aa9b-7d72934898d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","timestamp":"2019. október. 22. 09:03","title":"Kiderült: nagyon megéri bekapcsolni az iPhone-okon a sötét módot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]