[{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott híreket lehet majd olvasni.","shortLead":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott...","id":"20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58016e29-5947-4fff-8d55-fd40201a423b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 11:33","title":"Nagy bejelentésre készül még pénteken a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a kisebbségi kormányok átlagosan másfél-két évig működnek Kanadában.","shortLead":"Szakértők szerint a kisebbségi kormányok átlagosan másfél-két évig működnek Kanadában.","id":"20191024_justin_trudeau_kanada_kormany_koalicio_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e9b92-4b84-4b7f-85e3-7fad6e977c18","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_justin_trudeau_kanada_kormany_koalicio_ellenzek","timestamp":"2019. október. 24. 05:57","title":"Nem akar koalícióra lépni az ellenzékkel Trudeau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan dokumentált eset.","shortLead":"Alaposan dokumentált eset.","id":"20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe9b601-a5c3-45d8-9ef0-750160eef47e","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","timestamp":"2019. október. 24. 10:16","title":"Az a kínos pillanat, mikor Meghan Markle megölelné azt, aki meghajol előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos funkciók nem, de hasznos újdonságok vannak benne.","shortLead":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos...","id":"20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3c10b-20fd-4654-89b9-927fbac0772d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","timestamp":"2019. október. 25. 08:03","title":"Telepítse a Chrome frissítését, remek új funkciók kerültek a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél – közölte a Budapest Airport. ","shortLead":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél –...","id":"20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958590fa-acc6-4376-b3bf-9d1d03c3af8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","timestamp":"2019. október. 25. 18:21","title":"Jó hírt kaptak a laptoppal utazók a ferihegyi repülőtértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár az olcsó mobilok is csupakijelzőssé válhatnak, amennyiben megvalósul egy Xiaomi-szabadalom.","shortLead":"Akár az olcsó mobilok is csupakijelzőssé válhatnak, amennyiben megvalósul egy Xiaomi-szabadalom.","id":"20191025_xiaomi_szabadalom_szelfikamera_kepernyo_elolap_sarkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cb66d4-8be9-4f73-9d06-661c11d4e73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_xiaomi_szabadalom_szelfikamera_kepernyo_elolap_sarkaban","timestamp":"2019. október. 25. 14:03","title":"Sarokba állítaná a telefon kameráját a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","shortLead":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","id":"20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d212449c-dfb0-4908-b180-8f3bab4f7221","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","timestamp":"2019. október. 24. 10:36","title":"Jeremy Irons: Politikus nem, de egy jótékony diktátor szívesen lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]