Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201946_levegot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807c830-3bb5-4831-91c3-bc9b24e86f21","keywords":null,"link":"/itthon/201946_levegot","timestamp":"2019. november. 14. 09:45","title":"Kocsis Györgyi: Levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött, a közepes cégek között a Swicon Zrt., a kisvállalatok közt az Interticket Kft.","shortLead":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött...","id":"20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0adab1-8ac3-4520-ae63-581a9d1dcf6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","timestamp":"2019. november. 13. 17:10","title":"A Vodafone lett Magyarország legegészségesebb nagyvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve visszanyeri a lelki egészségét. Íme néhány tipp a fejlesztéséhez!","shortLead":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve...","id":"20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975f8cca-c552-4bf4-8419-6b61e06394fd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","timestamp":"2019. november. 14. 14:15","title":"Hogyan legyünk rugalmasak és ellenállók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan választás, amit nem nyert meg a kormánypárt, az ujjgyakorlattá alakult agresszív hatalomgyakorlás után új magatartásformát kell keresni – az ellenzékiséget kell megtöltenie a Fidesznek tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése megmutatta, hogy ezt még tanulni kell.","shortLead":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan...","id":"20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061d2d8e-2531-466c-8a87-9ed6adeade0e","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","timestamp":"2019. november. 13. 17:30","title":"Megakadt a Fidesz torkán, hogy ellenzékben kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","shortLead":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","id":"20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2adbd-d745-4cfc-a148-3c1e3a8cd4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","timestamp":"2019. november. 14. 12:20","title":"Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a választási vereség miatt összeült Kubatov és Habony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc4592-9157-468c-9344-8337dc326862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során 730 kilogramm kábítószer került elő, nagyjából tizede el is jutott hozzánk.","shortLead":"Egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során 730 kilogramm kábítószer került elő, nagyjából tizede el...","id":"20191113_Ez_volt_az_utobbi_evtizedek_legnagyobb_heroinfogasa_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc4592-9157-468c-9344-8337dc326862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2534d5fa-a937-410c-b4bd-ea214b910678","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ez_volt_az_utobbi_evtizedek_legnagyobb_heroinfogasa_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 13. 14:16","title":"730 kiló – ez volt az utóbbi évtizedek legnagyobb heroinfogása Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]