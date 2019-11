Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és pályafutását feldolgozó film - írja a Bild német napilap.","shortLead":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és...","id":"20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650593e0-c818-4d5e-8a36-99d28e3c9133","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","timestamp":"2019. november. 17. 15:40","title":"Késik a Michael Schumacher életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban a világ egyik legnagyobb vírusölő cégét vezeti. A Politico tudósítójának Párizsban elmondta, hogy valóságos csoda, hogy eddig nem történt nagyobb katasztrófa. ","shortLead":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban...","id":"20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c953127f-2cfa-40b7-9bc6-8ce9287f7f5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Már napi 300-400 ezer hackertámadást regisztrálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","shortLead":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","id":"201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47526acb-2a9b-41ef-98cd-7b17a4b8e440","keywords":null,"link":"/360/201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","timestamp":"2019. november. 17. 17:00","title":"Magyar land art: a természet megtört harmóniáját teremtik újra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet kihasználni. A hiba miatt az appban tárolt összes információhoz hozzáférhet a támadó.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet...","id":"20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a3ad5-e7ad-4f75-9d5f-fb7eacab5b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","timestamp":"2019. november. 18. 19:03","title":"Ha rajta van a WhatsApp a telefonján, akkor sürgősen frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]