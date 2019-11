Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai ezüstérmes úszó az országos bajnokságon mutatott teljesítményétől teszi függővé, hogy visszavonul-e.","shortLead":"Az olimpiai ezüstérmes úszó az országos bajnokságon mutatott teljesítményétől teszi függővé, hogy visszavonul-e.","id":"20191120_cseh_laszlo_uszo_ob_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbcbd69-61e9-4d57-aff5-d72145e3f45f","keywords":null,"link":"/elet/20191120_cseh_laszlo_uszo_ob_visszavonulas","timestamp":"2019. november. 20. 12:07","title":"Cseh László: „Szabályosan fuldokoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.","shortLead":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem...","id":"20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aee3f0-cee8-4f1f-9f6e-dc8f23195251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201947_felkeszult_fulszoveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0e809-a5ba-43c6-88a5-4f133052b89e","keywords":null,"link":"/itthon/201947_felkeszult_fulszoveg","timestamp":"2019. november. 21. 11:40","title":"Dobszay János: Felkészült...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség nem járult hozzá.","shortLead":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség...","id":"20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711a18c-9641-42f2-bf49-842cb62c618a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","timestamp":"2019. november. 20. 09:59","title":"Leszavazták a volt újpesti polgármester extra végkielégítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de egy fordulatos nyomozás most még nagyobb titokra derített fényt: a nő, aki Édes Anna modellje lett, húsz éven át volt Kosztolányi támasza. És hogy ezt honnan tudjuk? Kosztolányi és szeretője váratlanul felbukkant leveleiből.","shortLead":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de...","id":"20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ff433-70ac-4f5c-ab1a-bc2e0ef0537b","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Amikor Kosztolányi utoljára szerelmes lett, a rákja is visszavonulót fújt egy időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. ","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. ","id":"20191121_Krasznahorkai_Laszlo_regenye_kapta_az_Egyesult_Allamok_legismertebb_irodalmi_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93696a33-f4a7-4d14-a122-e2cf31c83c79","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Krasznahorkai_Laszlo_regenye_kapta_az_Egyesult_Allamok_legismertebb_irodalmi_dijat","timestamp":"2019. november. 21. 10:43","title":"Krasznahorkai regénye kapta az Egyesült Államok legismertebb irodalmi díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyik cégének két leányvállalata leányvállalat lett egy másik cégében.","shortLead":"Egyik cégének két leányvállalata leányvállalat lett egy másik cégében.","id":"201947_bellevue_es_bellavista_tiborcz_atrendez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8ae67f-4eb3-48e4-b8e3-9c9fefd46760","keywords":null,"link":"/360/201947_bellevue_es_bellavista_tiborcz_atrendez","timestamp":"2019. november. 20. 16:00","title":"Tiborcz István ismét tervez valamit az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]