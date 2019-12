Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog, őket egyelőre még nem találták meg.","shortLead":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog...","id":"20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305337dd-af54-4c9c-82ec-94a8b92b5e03","keywords":null,"link":"/elet/20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"12 napig élt kekszen és pocsolyavízen egy nő az ausztrál pusztaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","shortLead":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","id":"20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3a3e9-4dcb-4e1d-8cbc-9f2b72863d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 02. 18:24","title":"Tömegbaleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6997d1-184e-4f02-8c6e-14f15d7825e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívelégtelenség kezelésére szolgáló új módszert fejlesztettek ki az Oszakai Egyetem kutatói, remélve, hogy az eljárás, amely során őssejteket juttatnak közvetlenül a szív felszínére, 3-5 éven belül elérhető lesz a páciensek számára.","shortLead":"A szívelégtelenség kezelésére szolgáló új módszert fejlesztettek ki az Oszakai Egyetem kutatói, remélve...","id":"20191201_szivelegtelenseg_kezelese_ossejtpermet_iszkemias_kardiomiopatia_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6997d1-184e-4f02-8c6e-14f15d7825e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc63343-2916-4b2b-ba8e-8c2a19aef815","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_szivelegtelenseg_kezelese_ossejtpermet_iszkemias_kardiomiopatia_japan","timestamp":"2019. december. 01. 20:03","title":"Pár másodperc az egész: műtét közben rápermetezik a szívre, jobban gyógyul a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0cc900-353f-4c59-8953-12a2f596e8de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balogh Sándor ellen költségvetési csalás gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot.","shortLead":"Balogh Sándor ellen költségvetési csalás gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot.","id":"20191202_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0cc900-353f-4c59-8953-12a2f596e8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115b8235-70b2-499a-a82f-876717132c63","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_nav","timestamp":"2019. december. 02. 17:05","title":"Körözi a rendőrség a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]