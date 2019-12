Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visontán és Detken tájékozódna a Fenntartható fejlődés bizottsága a környéken tapasztalt szennyezésről.","shortLead":"Visontán és Detken tájékozódna a Fenntartható fejlődés bizottsága a környéken tapasztalt szennyezésről.","id":"20191202_Kihelyezett_bizottsagi_ulest_tartanak_a_Matrai_Eromunel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c32820b-350d-4ede-8df6-eb7f921ee4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kihelyezett_bizottsagi_ulest_tartanak_a_Matrai_Eromunel","timestamp":"2019. december. 02. 16:59","title":"Kihelyezett bizottsági ülést tartana az LMP a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai erőszaktól nem kell tartaniuk az újságíróknak, de így is világos a kormány célja, el kell némítani a kritikus sajtót.","shortLead":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai...","id":"20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64261133-1a8b-40ce-b8bb-da88904cbc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","timestamp":"2019. december. 03. 07:17","title":"Így véreztetnék ki a szabad magyar sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás kapcsolatáról posztolt a volt kulturális államtitkár, Hosszú Katinka párjával utazik a vb-re. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás...","id":"20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962e34fa-c0c0-433d-a75b-ad233bf3124c","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","timestamp":"2019. december. 02. 17:30","title":"Radar360: Hókáosz a MÁV-nál, körözik a vizes vb egyik szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog, őket egyelőre még nem találták meg.","shortLead":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog...","id":"20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305337dd-af54-4c9c-82ec-94a8b92b5e03","keywords":null,"link":"/elet/20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"12 napig élt kekszen és pocsolyavízen egy nő az ausztrál pusztaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]