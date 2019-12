Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója, amelyen arról folyt szó, mennyire gyorsítsák fel és mélyítsék el a két ország közötti integrációt.","shortLead":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója...","id":"20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51972903-1ab4-4f70-9b3c-96feb4d13ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Lenyeli-e Oroszország Fehéroroszországot - Lukasenko még harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal.","shortLead":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült...","id":"20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b171fdc-20c6-4e97-9148-d1baeb43efa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. december. 07. 20:48","title":"Észak-Korea nem tárgyal már az Egyesült Államokkal a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, bejgli-index, trükk, riadó, műhiba.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fc168c-1075-4292-9c4d-77afb84bd9d8","keywords":null,"link":"/360/20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","timestamp":"2019. december. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Ugye hoztál hullát? - kérdezi Lackfi János ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","shortLead":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","id":"20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a980ce84-c7fb-45a5-aac4-daafe8621e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","timestamp":"2019. december. 07. 16:09","title":"Ezt az öt számot húzták ki a legtöbbször az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte családtagként tekintenek egymásra. Mi ez a cirkusz? harmadik rész. ","shortLead":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte...","id":"20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ff7553-7a0d-4775-b830-e4d3a51b35c9","keywords":null,"link":"/360/20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","timestamp":"2019. december. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Igaz, hogy a bohócok a magánéletben sokszor magányosak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színházi Dolgozók Szakszervezetének közleményéből derült ki, hogy saját elnökük ügyében folytatnak etikai vizsgálatot az Új Színházban elhangzott zaklatási vádak miatt.","shortLead":"A Színházi Dolgozók Szakszervezetének közleményéből derült ki, hogy saját elnökük ügyében folytatnak etikai vizsgálatot...","id":"20191208_Megneveztek_az_Uj_Szinhazban_zaklatassal_vadolt_szineszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79754a89-f5e8-4986-a03e-a4dbb68ff248","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Megneveztek_az_Uj_Szinhazban_zaklatassal_vadolt_szineszt","timestamp":"2019. december. 08. 20:20","title":"Megnevezték az Új Színházban zaklatással vádolt színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","shortLead":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","id":"20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3828ca-0fbd-4984-92ef-1491f917f12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","timestamp":"2019. december. 09. 07:36","title":"Hiába vesztünk évi 27 milliárdot az új állampapíron, megmagyarázták, miért marad minden így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert Grammyt, tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek. Reszelős-whiskygőzös hangja rögtön felismerhetővé teszi, énekeljen bluest, jazzt, folkot, varieté-sanzont, vagy csak dörmögjön valami zajzenére. A világ legkúlabb kocsmazenésze, legjellegzetesebb karakterszínésze, és legvadabb kísérletezője. Tom Waits december 7-én ünnepli 70 éves születésnapját. Magyar zenészeket-szakírókat kértünk meg arra, hogy foglalják össze röviden, nekik mi jut eszükbe róla.","shortLead":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert...","id":"20191207_Tom_Waits_70","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728ef7b-8d9c-485f-b01f-65fcd930ed78","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Tom_Waits_70","timestamp":"2019. december. 07. 20:00","title":"A világ legkúlabb kocsmazenésze 70 éves – Tom Waitsről Hobo, Lovasi, Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]