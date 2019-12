Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","id":"20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf4c223-0602-43c2-8f6d-bfb8a1d82c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","timestamp":"2019. december. 13. 09:01","title":"Nem csak tréleres horrorkaravánok vannak az utakon, van itt más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff0e59a-b4a0-4898-a62f-09d23a8d2d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy egy színházat megbélyegeznek azzal, hogy "zaklató". tüntetésen el... akik szerint az állami televízió és rádió már évek óta eltorzítja a valóságot, és nem tesz eleget tájékoztatási feladatainak. köztévét Gazdasági... beszólt Taylor Swift, miután segítették az őt korábban zaklató és kihasználó menedzsernek. ","shortLead":"„Úgy veszik meg a zenénket, mintha csak ingatlan volna” – a Soros családnak és más magánbefektetőnek is beszólt Taylor...","id":"20191214_Taylor_Swift_beszolt_Sorosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbc337c-7801-4774-9736-53b3d2f0cd43","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Taylor_Swift_beszolt_Sorosnak","timestamp":"2019. december. 14. 10:35","title":"Taylor Swift beszólt Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04d239a-5e86-40a3-b5b7-c3d273434b51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően még az ünnepi szezon kezdetén kiadta az Apple az akkumulátoros „intelligens” tokokat az idei iPhone-okhoz. Azonban kiderült, gondok lehetnek a tok kameragombjával.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően még az ünnepi szezon kezdetén kiadta az Apple az akkumulátoros „intelligens” tokokat...","id":"20191212_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok_kameragomb_problema_hiba_nem_mukodik_javitas_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04d239a-5e86-40a3-b5b7-c3d273434b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a7cc02-0bc9-4065-a8a0-2a86370ccbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok_kameragomb_problema_hiba_nem_mukodik_javitas_otthon","timestamp":"2019. december. 12. 11:03","title":"Nem kell szerviz: valójában funkció, ami hibának tűnik az iPhone 11 akkumulátoros tokjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]