Rátámadt a gondozójára a krokodil, lelőtték

[{"available":true,"c_guid":"70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem unja, hogy még mindig az Akik már nem leszünk sosemről kell beszélgetnie. A sztori végső soron olyan, mint egy gyűrű, egymásra rétegzett történetek versengenek a legemlékezetesebb pillanatokért. És miután számomra ez volt az elmúlt 10 év legerősebb regénye, nem volt kérdés, hogy az év embere nálam Krusovszky Dénes. Szubjektív bemutató helyett azonban jobbnak láttam egy interjút kérni a szerzővel, akitől csak egyet nem mertem megkérdezni: mit olvassak ezután. ","shortLead":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem...","id":"20191225_Krusovszky_Denes_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962be88d-0cd1-43a5-949e-75f05745a4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Krusovszky_Denes_interju","timestamp":"2019. december. 25. 20:00","title":"Krusovszky Dénes: \"Mintha fantomokká akarnánk változtatni magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított egy határátlépő farkas, August.\r

\r

","shortLead":"Szelídített kengurukat tart egy család Balenben, ezek közül egy eltűnt, egy másik megsebesült. A gyanúsított...","id":"20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9787f5-b4e5-4bd0-8eed-f9cf0816ba33","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Migrans_farkas_falt_fel_szenteste_egy_kengurut_Belgiumban","timestamp":"2019. december. 26. 15:56","title":"Migráns farkas falt fel szenteste egy kengurut Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","shortLead":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","id":"20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b6e09-e082-4a5d-b4b2-cbac74fa57ea","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 25. 09:39","title":"Hattyúk tava-balettel tiltakoztak a nyugdíjkorhatár emelése ellen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2019. december. 26. 07:30","title":"Vajon mi a titkuk? - Így űzik el a stresszt a sztárok és a világ legsikeresebb vállalkozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","shortLead":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","id":"20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f128a4-528a-4298-969e-6b67eeb2ac27","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2019. december. 25. 12:22","title":"Sebastian Kurz kipiheni magát, folytatódnak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett volna a Brexit, nem volt még klímasztrájk, ellenben a Myspace-en már létezett egy Me Too mozgalom, csak alig tudtak róla. Aztán mindet megtanultuk. Összegyűjtöttük egy emlékezetes évtized emlékezetes szavait, és az évtized legerősebb mondatait.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett...","id":"20191226_szavak_evtized_osszegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecdab6-d3ab-4fab-8208-64115e3e811a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191226_szavak_evtized_osszegzes","timestamp":"2019. december. 26. 11:00","title":"10 szó, amit a 2010-es években tanultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]