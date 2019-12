Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya 2022-ben jön. Jövőre erre a kampányra és a választásra fognak készülni a pártok, és eldől az is, képes-e megújulni a Fidesz és Orbán Viktor, valamint arra is választ kaphatunk, ki az ellenzék vezető ereje.","shortLead":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és...","id":"20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7996ec47-d5eb-4ec1-9325-2f7672419eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Az útkereső Fidesz és a letolt gatyával álló politikusok után mi jön? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő jó ok lehet arra, hogy kilépjen Mark Zuckerberg birodalmából.","shortLead":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő...","id":"20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52373b-542e-47ad-be08-d80303ef63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. december. 28. 14:03","title":"Kezdje úgy 2020-at, hogy törli magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f66832f-abf8-45b6-a98a-2b7a9c0147b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görbe tükröt tart a magakellető felszínességnek.","shortLead":"Görbe tükröt tart a magakellető felszínességnek.","id":"20191228_Karacsonykor_sem_kimelte_a_pozolo_celebeket_az_ausztral_komika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f66832f-abf8-45b6-a98a-2b7a9c0147b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e1081-28e2-4fee-9e41-e28746ef5e68","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Karacsonykor_sem_kimelte_a_pozolo_celebeket_az_ausztral_komika","timestamp":"2019. december. 28. 14:59","title":"Karácsonykor sem kímélte a pózoló celebeket az ausztrál komika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","shortLead":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","id":"20191230_szallas_arak_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db1170f-7607-4fab-a0e6-dc733fe4ef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_szallas_arak_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 09:42","title":"64 ezret költ szállásra szilveszterkor az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar testvére. A készülék a Samsung Galaxy Folddal és a Huawei Mate X-szel versenyezhet.","shortLead":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai...","id":"20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fe346-2e66-4264-abce-9293bbf491f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","timestamp":"2019. december. 29. 15:03","title":"Olcsó összehajtható telefont adott ki a hírhedt kolumbiai drogbáró, Escobar testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","shortLead":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","id":"20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6282ff48-43cd-43c8-acd5-22fcb85450fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","timestamp":"2019. december. 30. 07:25","title":"Január 31-ig jók az idei autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]