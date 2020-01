Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2832f1f-301b-4bfa-85cd-03a5e29aa909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált.\r

","shortLead":"A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált.\r

","id":"20200113_obuda_dinamo_utca_tuz_rendorseg_nyomozas_buntetoeljaras_szabalytalan_kalyhabekotes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2832f1f-301b-4bfa-85cd-03a5e29aa909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413f02d4-a515-44e5-a0f5-45fffcf008de","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_obuda_dinamo_utca_tuz_rendorseg_nyomozas_buntetoeljaras_szabalytalan_kalyhabekotes","timestamp":"2020. január. 13. 17:55","title":"Büntetőeljárás indult az óbudai tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","shortLead":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","id":"20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dcbd04-de28-4e20-91b3-9d9103c5ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","timestamp":"2020. január. 13. 09:41","title":"Önbíráskodásért tartóztattak le egy férfit, aki megverte volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban a legfejlettebbnek tekinti a hazai villanyautópiacot. Az Ionity szupergyors töltési ideje 10-15 perc, de a Shell saját márkás töltője is 30 perc alatt éri el a 80 százalékos töltöttséget.","shortLead":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban...","id":"20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fc561-1732-47ec-8a99-cc993c1d1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","timestamp":"2020. január. 13. 16:26","title":"Szélessávra vált a magyarországi elektromos töltőállomások piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798240d7-a517-4cb5-a80b-b40d3cbd003a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Régóta ígérgetik ezt a szupererős elektromos autót, melyet most sikerült kipróbálnunk és amely még az év vége előtt gyártásba kerül.","shortLead":"Régóta ígérgetik ezt a szupererős elektromos autót, melyet most sikerült kipróbálnunk és amely még az év vége előtt...","id":"20200113_exkluziv_kiprobaltuk_a_teslaveronek_kikialtott_1050_loeros_uj_villanyautot_faraday_future","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798240d7-a517-4cb5-a80b-b40d3cbd003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a53f0ce-aa1d-438e-957f-9c745254aa42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_exkluziv_kiprobaltuk_a_teslaveronek_kikialtott_1050_loeros_uj_villanyautot_faraday_future","timestamp":"2020. január. 13. 06:41","title":"Exkluzív: kipróbáltuk a Tesla-verőnek kikiáltott 1050 lóerős új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai óvárosa melletti Dávid városában, az ősi Jeruzsálemben folytatott ásatásokon.","shortLead":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai...","id":"20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cfc068-b47a-4eea-895a-594b1af1dec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","timestamp":"2020. január. 12. 16:03","title":"2000 éves folyadékmérő kőtáblát találtak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","shortLead":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","id":"20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81ca95-5dcb-4981-bffb-8d064ac62202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","timestamp":"2020. január. 12. 14:56","title":"Még egy év, mire az EU és Nagy-Britannia egy sor kérdésben megállapodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","id":"20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1017bb-5c94-4463-bf08-9f98e628557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. január. 13. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]