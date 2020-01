Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","shortLead":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","id":"20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26886d-d7be-4cb9-8d98-518a1cc0d66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","timestamp":"2020. január. 13. 12:34","title":"Emberöléssel végződött a szilveszteri ivászat Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj klippel jelentkezett. A hazai rajongók élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.



","shortLead":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj...","id":"20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060e9b7-d3ed-45df-809c-45e9b43fa639","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy helyen lehet ezentúl kezelni a médiatartalmakat a Google Chrome böngészőjében, így nem kell külön keresgetni az azokhoz tartozó lapot.","shortLead":"Egy helyen lehet ezentúl kezelni a médiatartalmakat a Google Chrome böngészőjében, így nem kell külön keresgetni...","id":"20200114_google_chrome_bongeszo_frissitese_youtube_zene_leallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738c88d-d13c-43b8-b0fd-3d10303697e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_google_chrome_bongeszo_frissitese_youtube_zene_leallitasa","timestamp":"2020. január. 14. 09:33","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, sokkal kényelmesebb lett a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyomozás eredményét nyilvánossá teszi majd a Forradalmi Gárda.","shortLead":"A nyomozás eredményét nyilvánossá teszi majd a Forradalmi Gárda.","id":"20200114_Letartoztattak_ukran_repulogep_video_kozzetevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03c2d9-2da9-4336-80fb-82cc17db9bae","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Letartoztattak_ukran_repulogep_video_kozzetevo","timestamp":"2020. január. 14. 20:51","title":"Letartóztatták a férfit, aki közzétette az ukrán repülőgép lelövését rögzítő videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban a legfejlettebbnek tekinti a hazai villanyautópiacot. Az Ionity szupergyors töltési ideje 10-15 perc, de a Shell saját márkás töltője is 30 perc alatt éri el a 80 százalékos töltöttséget.","shortLead":"A keletközép-európai piacon Magyarországon nyitott először elektromos töltőállomásokat a Shell, amely a régióban...","id":"20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e120caf-7e2b-4229-b9fb-b032b5a4e055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fc561-1732-47ec-8a99-cc993c1d1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Szelessavra_valt_a_magyarorszagi_elektromos_toltoallomasok_piaca","timestamp":"2020. január. 13. 16:26","title":"Szélessávra vált a magyarországi elektromos töltőállomások piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","shortLead":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","id":"20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c590d792-0a64-48e1-b0c8-199b98ae08e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","timestamp":"2020. január. 14. 08:16","title":"Lelki támogatással segíti az anyákat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a gyermekvállalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]