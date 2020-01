Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja címet a Westendtől.","shortLead":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja...","id":"20200115_symmetryarena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3dfe7-6bb7-4337-ab48-18d4fbb6f9fa","keywords":null,"link":"/360/20200115_symmetryarena","timestamp":"2020. január. 15. 13:00","title":"Másfélszeresére bővítik az Aréna Plázát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem igaz, hogy civil szervezetek járnak be ügyvéddel a börtönökbe. A kártérítések kifizetésének felfüggesztésére azt mondják, itt a politikai önkény uralkodik. Ez egy másik ügyvéd szerint sem fér bele a jogállamiságba.","shortLead":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem...","id":"20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042cf664-2e8f-4627-be54-9d7e9c25d4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","timestamp":"2020. január. 15. 14:12","title":"A saját törvényeinkkel megy szembe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","shortLead":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","id":"20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a388b7-d710-42e6-af42-96f5d6d0c8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:23","title":"Alig jut valami Magyarországnak az EU 100 milliárdos klímaprogramjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét képező romvárost, Machu Picchut – közölték a perui hatóságok kedden.","shortLead":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét...","id":"20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8813bb5-017e-428f-bbf3-ab88fee50217","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","timestamp":"2020. január. 15. 09:39","title":"Turisták rongálták meg Machu Picchu romjait – kiutasították őket Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","shortLead":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","id":"20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb05f15-7483-4e1b-bdc4-95e3a96d82cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","timestamp":"2020. január. 15. 14:10","title":"Jön egy újabb kis Toyota szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat.\r

","shortLead":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két...","id":"20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1eee-9b8d-41b2-8f34-51e3897e814e","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","timestamp":"2020. január. 16. 05:47","title":"Egy szörnyeteg képe rajzolódik ki az Epstein ellen benyújtott vádiratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de könyveket is ír. Legutóbbi regényében önéletrajzi elemeket sem nélkülözve meséli el egy vidéki színésznő szerelmi történetét. Portréinterjú Sándor Erzsivel. ","shortLead":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de...","id":"202002_sandor_erzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a304bb-955f-4bb5-b1d9-a76877745bca","keywords":null,"link":"/360/202002_sandor_erzsi","timestamp":"2020. január. 14. 15:00","title":"Sándor Erzsi: Vannak rendezők, akik azt gondolják, hogy joguk van a lelki terrorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]