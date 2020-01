Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","shortLead":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","id":"20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2ce71b-9ef3-4c00-bafc-51f4a261f0f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Wass Albert-darabbal készül a trianoni évfordulóra a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","shortLead":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","id":"20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb335691-43a4-4a92-ac30-e023a660d810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","timestamp":"2020. január. 15. 13:03","title":"Nincs baj, ha leejti a Samsung új telefonját – itt a Galaxy XCover Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. 