[{"available":true,"c_guid":"072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők szerint ez nem elég.","shortLead":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők...","id":"20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8b6437-9027-4786-b739-1c0b5b196696","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","timestamp":"2020. január. 16. 18:32","title":"Sajátos nevelési igényű gyerekek iskoláját zárnák be Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji sajtótájékoztatóját.","shortLead":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cd040-1186-4229-be7b-fa72a376ae2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 15. 14:47","title":"Lemondott az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie egy weboldalnak, 88 százalékuk semmibe veszi a szabályozást.","shortLead":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie...","id":"20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9132d2cc-a339-4601-bb13-9d5ab7472791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","timestamp":"2020. január. 16. 08:03","title":"10-ből 9 weboldal trükközik a látogatókkal, ez derült ki egy új vizsgálatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű természettudós, David Attenborough szerint eljött a válság pillanata, nem halogathatjuk tovább a klímaváltozás elleni lépéseket.","shortLead":"A világhírű természettudós, David Attenborough szerint eljött a válság pillanata, nem halogathatjuk tovább...","id":"20200116_david_attenborough_klimavaltozas_ensz_karbonkibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6da4f-de2e-44e0-ba9f-0da1feca8cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_david_attenborough_klimavaltozas_ensz_karbonkibocsatas","timestamp":"2020. január. 16. 17:03","title":"David Attenborough: Tudjuk, hogy cselekednünk kell, de nem tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. 