[{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","shortLead":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","id":"20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6c30e-7206-43ba-ab32-0cff84309785","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","timestamp":"2020. január. 16. 13:38","title":"Médiatanács: Az M1-en ne fűzzenek hírolvasói kommentárt a hírekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja címet a Westendtől.","shortLead":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja...","id":"20200115_symmetryarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3dfe7-6bb7-4337-ab48-18d4fbb6f9fa","keywords":null,"link":"/360/20200115_symmetryarena","timestamp":"2020. január. 15. 13:00","title":"Másfélszeresére bővítik az Aréna Plázát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ugye, hogy a szex és a fájdalom nem passzolnak egymáshoz? Egyes férfiak mégis ezzel a riasztó tünettel élik meg az együttléteket párjukkal. És ez csak az egyik területe annak a misztikus problémahalmaznak, amelyet krónikus kismedencei szindrómának hívnak. Hihetetlenül makacs, de ma már fel lehet venni a harcot ellene. \r

","shortLead":"Ugye, hogy a szex és a fájdalom nem passzolnak egymáshoz? Egyes férfiak mégis ezzel a riasztó tünettel élik meg...","id":"proxelan_20200117_szex_ferfiak_prosztata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2839f57-7189-468b-95c7-0fb33331b75a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200117_szex_ferfiak_prosztata","timestamp":"2020. január. 17. 07:30","title":"Fáj a szex a férfinak? Ne halogassa, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme is.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme...","id":"20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b83bb-8cea-49d1-ad8b-323fd856f711","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","timestamp":"2020. január. 16. 10:03","title":"Amit erre a tárhelyre ment el, ahhoz garantáltan csak ön férhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","shortLead":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","id":"20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3719b051-9d31-4405-8abe-700c35bcb977","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","timestamp":"2020. január. 15. 17:55","title":"Megnőtt a maláriás fertőzések száma az amazóniai erdőirtások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 7. része, a téma a média és a kommunikáció.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200117_media_kommunikacio_sorozat_1920_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e812c8-585d-4de1-87ac-c20b969b9852","keywords":null,"link":"/360/20200117_media_kommunikacio_sorozat_1920_2020","timestamp":"2020. január. 17. 10:00","title":"1920-2020: szólt a rádió, mobiltelefonnak hitték, most meg jönnek az okosabbnál okosabb eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek leleplezni a piactorzító machinációkat. Közben persze Orbán, Babis és társaik sem restek a véd- és dacszövetséget kiépíteni.","shortLead":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek...","id":"202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938acf40-4dec-4f1b-add0-51a592b9b47e","keywords":null,"link":"/360/202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","timestamp":"2020. január. 16. 07:00","title":"A cseh-magyar polip: Orbán és Babis kéz a kézben húzzák le Brüsszelt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03c9ed-6b6c-4618-961d-66b0f17ee315","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Christopher Tolkiennak köszönhetik a rajongók, hogy alaposan ismerhetik Középfölde világát.","shortLead":"Christopher Tolkiennak köszönhetik a rajongók, hogy alaposan ismerhetik Középfölde világát.","id":"20200117_Meghalt_Tolkien_fia_aki_utalta_A_Gyuruk_Urafilmeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c03c9ed-6b6c-4618-961d-66b0f17ee315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb5dd91-326d-474d-b969-608c241b82bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Meghalt_Tolkien_fia_aki_utalta_A_Gyuruk_Urafilmeket","timestamp":"2020. január. 17. 10:51","title":"Meghalt Tolkien fia, aki utálta A Gyűrűk Ura-filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]