A Twitteren jelentette be Eminem, hogy kapható, illetve hallgatható új albuma, amely a Music To Be Murdered By címet kapta.

A borító érdekessége, hogy egyiken Eminem pisztollyal és baltával látható rajta, ráadásul szakállasan. A képet Alfred Hitchcock majdnem ugyanígy kinéző albuma ihlette:

This is actually really cool man pic.twitter.com/1IXF013JzC — ��������Blafhead���� (@blafhead) 2020. január 17.

Az első számot ezen szintén Music To Be Murdered By címen találni.

A friss album napjaink felkapott streamingszolgáltatásain, így a Spotifyon és az Apple Musicon is elérhető. Íme az egyik zeneszám:

Az amerikai rapper utoljára 2018-ban jelentkezett új zenékkel.