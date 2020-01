Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és a Huawei üzletelhetnek egymással. A védelmi minisztérium akadályozhatta meg a szabályozás életbe léptetését.","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és...","id":"20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b807692c-a92c-441a-9f30-002b0aa8195d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","timestamp":"2020. január. 27. 10:33","title":"Majdnem kapott még egy pofont a Huawei, de a Pentagon közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60da5e3-f417-438f-b4c8-744b4def19e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszabadultak az indulatok egy szekszárdi tárgyaláson, rendőröket kellett hívni a vádlottak miatt.","shortLead":"Elszabadultak az indulatok egy szekszárdi tárgyaláson, rendőröket kellett hívni a vádlottak miatt.","id":"20200127_szekszard_itelethirdetes_fiatal_ferfi_rendorseg_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60da5e3-f417-438f-b4c8-744b4def19e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed9fbc-38bc-4497-8cad-c6c0791eb26f","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_szekszard_itelethirdetes_fiatal_ferfi_rendorseg_birosag","timestamp":"2020. január. 27. 08:46","title":"A falat verte a bíróságon a fiatal, amikor meghallotta az ítéletet – még 3 évet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ae584-d4c1-463e-b4d3-bdb063f63cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy szórakozóhelyet ellenőriztek, végül 166 embert igazoltattak, 7 embert pedig előállítottak. Elkaptak egy órapörgető taxist is.","shortLead":"Négy szórakozóhelyet ellenőriztek, végül 166 embert igazoltattak, 7 embert pedig előállítottak. Elkaptak egy órapörgető...","id":"20200127_Gigarazziat_tartottak_a_bulinegyedben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104ae584-d4c1-463e-b4d3-bdb063f63cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f679a67-d52f-4b69-9356-1fd611c7db05","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Gigarazziat_tartottak_a_bulinegyedben__video","timestamp":"2020. január. 27. 07:44","title":"Gigarazziát tartottak a bulinegyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai követelményei voltak annak, hogy 2016-os bukása után újra vezetni tudjon.","shortLead":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai...","id":"20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cdb2-76f6-4053-a871-65023a00988b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","timestamp":"2020. január. 26. 22:03","title":"Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","shortLead":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","id":"20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3cd3d5-e0eb-4ae1-b4c2-83ded98138bd","keywords":null,"link":"/sport/20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","timestamp":"2020. január. 25. 20:21","title":"Úszó Európa-kupa: Hosszú Katinka bronzérmet nyert a második napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi hatóságok szerint még Budapesten volt Rui Pinto, amikor átadták a Lunda Leaks anyagait.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint még Budapesten volt Rui Pinto, amikor átadták a Lunda Leaks anyagait.","id":"20200126_A_Magyarorszagon_elfogott_portugal_hacker_allhat_a_legujabb_kiszivarogtatasi_botrany_mogott_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25836858-8a53-4e08-a8c9-7327858b1315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_A_Magyarorszagon_elfogott_portugal_hacker_allhat_a_legujabb_kiszivarogtatasi_botrany_mogott_is","timestamp":"2020. január. 26. 09:48","title":"A Magyarországon elfogott portugál hacker állhat a legújabb kiszivárogtatási botrány mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]