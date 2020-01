Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek iskolaérettségéről, ám az eddigi adatok alapján a kérelmek nagy részét mégis továbbküldik az egyébként is túlterhelt pedagógiai szakszolgálatoknak. Ez abból a szempontból jó, hogy így legalább szakértő nézi meg a gyereket ahelyett, hogy pusztán papírok alapján döntenének a sorsáról, de ettől még nagy problémák vannak a rendszerrel. Hátrányosabb helyzetű térségekben sokan azt sem tudják, hogy kérvényt kellett volna beadniuk, így akkor is iskolába küldik az óvodásokat, ha még nem lenne itt az ideje. ","shortLead":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek...","id":"20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec19f42-1c4a-47f7-9641-0d3a375dc541","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","timestamp":"2020. január. 28. 06:30","title":"Sok szülőnek fogalma sincs, mit csináljon – döcögve indul a kormány oktatási reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek vízióiban létezett, mostanra kézzel fogható valósággá vált. Lássuk, mit jelent, ha az életünknek már szerves részét képezi az innovatív, intelligens technológia. \r

","shortLead":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek...","id":"samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938e7ee-8147-43c8-bf4c-3c26c2fcbff2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Mi ez, ha nem a tejjel-mézzel folyó tech-jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig korábban azt állította, hogy a nyomozóhatóság bármit kérdezhet tőle.","shortLead":"Pedig korábban azt állította, hogy a nyomozóhatóság bármit kérdezhet tőle.","id":"20200127_andras_herceg_epstein_ugy_fbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86d42bd-4a2a-41e5-ab47-3493eac31fba","keywords":null,"link":"/elet/20200127_andras_herceg_epstein_ugy_fbi","timestamp":"2020. január. 27. 20:50","title":"András herceg nem akar együttműködni az FBI-jal az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","id":"20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b5b65-3d69-4b63-930e-4069c0af927c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","timestamp":"2020. január. 28. 09:14","title":" Válaszra sem méltatta az elitgimnáziumok igazgatóit az Emmi, amikor a NAT-ról érdeklődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","shortLead":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","id":"20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc1ffa3-163a-4521-a15f-634a22afbf07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","timestamp":"2020. január. 26. 20:15","title":"Így lehet tréningezni a rezilienciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]