Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail Hodorkovszkij a Putyint bíráló ellenzék egyik legismertebb arcává? – erről is szól az amerikai Oscar-díjas, Alex Gibney által rendezett K polgártárs című dokumentumfilm. De ennél jóval többet is ad a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) pénteken és vasárnap műsorra kerülő kétórás film: elmagyarázza, miért kerülhetett hatalomra Putyin, s hogyan működik a putyini Oroszország.","shortLead":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail...","id":"20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547673ea-9523-4a85-bf51-3e21606b7532","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"K polgártárs megígérte, hogy Putyin bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","shortLead":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","id":"20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6664b-2418-4a6e-8e0f-5c8029339de3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","timestamp":"2020. január. 30. 19:36","title":"Még mindig nem fizetett a kukaholding az FKF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","id":"20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bf36f7-dec8-4d9d-b175-99a4818ac4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2020. január. 30. 12:31","title":"Koronavírus: leállíthatják a repülőjáratokat Kína és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap alatt.","shortLead":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap...","id":"20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f29adae-b260-46a7-89ab-99d27f24c865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","timestamp":"2020. január. 29. 12:33","title":"Az oroszok kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc52dd-c708-468c-9c27-5976aa2b08c2","c_author":"Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"elet","description":"A X. kerületi kínai negyed amennyire csak lehet, felkészült a koronavírussal szembeni küzdelemre. Bár a betegség még nem jelent meg Magyarországon, a budapesti Mázsa tér környékén is megtették a szükséges óvintézkedéseket, a Pekingből érkezők pedig önkéntes karanténba vonulnak. A világjárvány a kínai kisebbségben egy érzelmileg is erősen terhelt kérdés lett. Mi köze a diszkriminációnak egy vírushoz? ","shortLead":"A X. kerületi kínai negyed amennyire csak lehet, felkészült a koronavírussal szembeni küzdelemre. Bár a betegség még...","id":"20200130_A_virusnak_nincs_nemzetisege_megis_megbelyegez_a_maszk_ha_kinai_vagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96bc52dd-c708-468c-9c27-5976aa2b08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9bf84-57d0-4e30-9812-e7c9ee6a8443","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_virusnak_nincs_nemzetisege_megis_megbelyegez_a_maszk_ha_kinai_vagy","timestamp":"2020. január. 30. 20:00","title":"A vírusnak nincs nemzetisége, mégis megbélyegez a maszk, ha kínai vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","shortLead":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","id":"20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8268263-9680-4bc8-a5ea-90cc1199d490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","timestamp":"2020. január. 30. 13:51","title":"Elképesztő összegből valósítják meg Orbán ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91e70-036c-4025-9e79-21f2feea3067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új videómegosztójának célja a segítő jellegű, legfeljebb 60 másodperces filmecskék terjedésének segítése. Nálunk még nem működik.","shortLead":"A Google új videómegosztójának célja a segítő jellegű, legfeljebb 60 másodperces filmecskék terjedésének segítése...","id":"20200130_google_tangi_video_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c91e70-036c-4025-9e79-21f2feea3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd24038b-14dc-4ed0-af1b-fa1f9a74d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_google_tangi_video_alkalmazas","timestamp":"2020. január. 30. 16:03","title":"Itt a Google új appja, videós kisokosokat gyárthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","shortLead":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","id":"20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afcfc3d-9dba-47c5-832c-f52b84d0e073","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","timestamp":"2020. január. 29. 17:58","title":"Gigantikus összeget bukott a Boeing a 737 MAX-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]