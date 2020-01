Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884","c_author":"Pitti Zoltán","category":"360","description":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke veszi sorra, hogy miért visznek tévútra azok az érvek, ellenérvek, ötletek és gondolatok, amelyek a legkisebb keresetekről szóló viták, egyeztetések során rendre felmerülnek.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke...","id":"20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa3f81-611c-49f3-b743-aac48919cef9","keywords":null,"link":"/360/20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","timestamp":"2020. január. 30. 15:00","title":"Minimálbérek: nem is arról vitázunk, amiről kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","shortLead":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","id":"20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87434142-9b7c-49d2-a21a-182ecceefef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. január. 31. 09:21","title":"Fontos határidő: ma lejárnak a tavalyi autópályamatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Ivett a hvg360-nak adott interjúban azt mondta, a főváros klímabarát, zöld fejlesztése, a motorizáció érdemi csökkentése csak közös munkával érhető el.\r

