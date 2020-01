Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert fog indítani a kormányközeli médiaholding ügyében. ","shortLead":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert...","id":"20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766cb0f-f1ca-4cc6-9cbd-f709d2973355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 12:49","title":"Újabb jogi eljárás lesz a fideszes médiamonstrum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó ellen (most még) nincs védőoltás.","shortLead":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó...","id":"20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a80eea-527e-4c0b-809c-9c02421d4fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","timestamp":"2020. január. 29. 12:03","title":"Koronavírus: Ukrajnában már megjelentek a kamu védőoltást árulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","shortLead":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","id":"20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9d09d-8c0d-4f69-b9cd-ae64483217f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 17:40","title":"A Lufthansa sem repül mostantól Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt, hogy a megítélt százmilliós kártérítésről szóló bírósági ítélet „igazságtalan és romboló”.","shortLead":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt...","id":"20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb6367-6065-4e02-bbbc-3cb76e376092","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","timestamp":"2020. január. 30. 18:05","title":"Miniszterelnöki megbízott lesz a fideszes, aki kirobbantotta a gyöngyöspatai botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","shortLead":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","id":"20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d439a0-74f9-444a-8899-fd0b76a18eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","timestamp":"2020. január. 29. 19:26","title":"Koronavírus: sürgősségi tanácskozást hívott össze a WHO főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brüsszelből érkező támogatásokból finanszírozná a kormány a családpolitikai programját – derül ki kormányzati dokumentumokból.","shortLead":"A Brüsszelből érkező támogatásokból finanszírozná a kormány a családpolitikai programját – derül ki kormányzati...","id":"20200129_A_csaladtamogatast_unios_penzbol_fizetne_ki_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1579f1-2b14-4df3-b19c-433fb90f2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_csaladtamogatast_unios_penzbol_fizetne_ki_az_Orbankormany","timestamp":"2020. január. 29. 09:58","title":"A családtámogatást uniós pénzből fizetné ki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]