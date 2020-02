Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte szombaton a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium.","shortLead":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani...","id":"20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089c426-6a21-4214-b2a0-d0907876e036","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","timestamp":"2020. február. 08. 11:12","title":"Koronavírussal fertőzött külföldiek haltak meg Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami rendkívüli, történelmünkben példátlan módi, hanem egy olyan minta, amelyet önkéntelenül követünk. Bajaink jelentős része ebből származik.","shortLead":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami...","id":"20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53a82b-4a2a-4b9c-b2e8-ed4e018a8174","keywords":null,"link":"/360/20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","timestamp":"2020. február. 10. 07:00","title":"Hont: Továbbtorzult magyar alkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","shortLead":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","id":"20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65a570-8d3a-4bfc-bdc4-770ca1807ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","timestamp":"2020. február. 09. 11:25","title":"Vasárnap erős szél, hétfőn hidegfront és vihar érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]