Justin Bieber még Ariana Grande koncertjén vendégeskedett, amikor a színpadon állva bejelentette, új albumon és számokon dolgozik. A Changes című lemezen vendégelőadók is helyet kaptak: Post Malone mellett Travis Scott és Lil Dicky is közreműködik egy-egy nótában.

Az énekes a Yummy nevű dalt választotta a visszatéréshez, ami remek ötletnek bizonyult, a szám ugyanis azonnal a toplisták élére ugrott.

Bieber nehéz időszakon van túl. Egy néhány héttel ezelőtti, zárt körű összejövetelen arról vallott, hogy gyerekkorától a zeneipar diktálja a szabályokat az életében, ami nyomokat hagyott benne. A felnőtté válás is depressziót hozott magával, de ma már jobban érzi magát, amit elsősorban menedzserének, Scooter Braunnak köszönhet.

Ez is közrejátszik abban, hogy az énekes közelgő turnéján minden eladott jegy egy dollárt jelent az énekes által létrehozott Bieber Foundationnek, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára.

Justin Bieberről egy tízrészes dokumentumfilm-sorozat is készült, ez utóbbi a YouTube-on látható.