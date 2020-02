Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","shortLead":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","id":"20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1ae4-de08-4927-aa19-8e7a24e7e25e","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","timestamp":"2020. február. 25. 12:31","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli vitákra is kíváncsiak lesznek. ","shortLead":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli...","id":"20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f7e69-7b0b-4243-bb12-cecf99ea378e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","timestamp":"2020. február. 25. 19:20","title":"Márciusban érkezik Magyarországra az EP tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebben születtek és haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, így ennek az évszázadnak csak a negyedik legnagyobb természetes fogyása lett a 2019-es.","shortLead":"Kevesebben születtek és haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, így ennek az évszázadnak csak a negyedik legnagyobb...","id":"20200225_nepesseg_szuletes_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89f4812-de67-4839-b2fc-aee3fa8a0bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_nepesseg_szuletes_halal","timestamp":"2020. február. 25. 09:37","title":"9,8 millió fő alá esett Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait, a P40 és P40 Prót.","shortLead":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait...","id":"20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213d581-d522-444e-abf1-f89c63f27e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","timestamp":"2020. február. 25. 18:03","title":"Egy hónap múlva mutatja be a Huawei a P40 és P40 Pro mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google statisztikája szerint Magyarországon ismét egyre többen keresnek rá a koronavírusra és az orvosi maszk kifejezésre, de az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet.","shortLead":"A Google statisztikája szerint Magyarországon ismét egyre többen keresnek rá a koronavírusra és az orvosi maszk...","id":"20200226_google_kereses_koronavirus_magyarorszagon_orvosi_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e42de1-3f45-4cda-acf1-2816bd5dcdc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_google_kereses_koronavirus_magyarorszagon_orvosi_maszk","timestamp":"2020. február. 26. 11:03","title":"A Google-t is elérte a koronavírus, erre keresnek rá a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]